Torino-Lione, maxi appalto da 3 miliardi sul lato francese

Si chiude il cerchio sul principale cantiere per lo scavo del Tunnel di base della Torino-Lione. Telt ha affidato lavori per tre miliardi a conclusione della gara indetta per selezionale le imprese che realizzeranno lo scavo sul lato francese. In campo ci sono tre raggruppamenti di nazionalità svizzera, francese e italiana, al lavoro su tre lotti per realizzare i 57 chilometri di galleria, in sostanza l’80% dell’intero progetto. I tempi stimati per la realizzazione arrivano a 72 mesi, con l’operatività della linea che dovrebbe slittare di un anno, dal 2030 al 2031, per i ritardi generati dalla pandemia.

Impegno ecnomico: Ue garantisce il 40% dell’opera

L’assegnazione dei contratti rappresenta, come sottolinea Hubert du Mesnil, presidente di Telt, «un passo decisivo nella costruzione del tunnel di base della nuova linea ferroviaria Torino-Lione», progetto che «si inserisce a pieno titolo negli obiettivi di promozione del trasporto ferroviario, sostenuti dall’Ue, e che contribuisce alle politiche promosse dai due Paesi, Francia e Italia, per la transizione ecologica e la ripresa economica». Degli 8,6 miliardi di valore, l’Ue garantisce il 40% con l’impegno a salire al 50.

Sette frese al lavoro nel cuore della montagna

A regime, quando entro qualche mese si concluderà anche l’iter per i lavori di scavo sul lato italiano (1 miliardo), saranno sette le frese a lavoro nel cuore della montagna, con circa seimila addetti nei diversi cantieri e un modello, definito dal Démarche Grand Chantier, che prova a massimizzare le ricadute sui territori escludendo i campi base ma puntando sullo sviluppo di servizi, dall’accoglienza alla ristorazione, destinati alle maestranze.

«Oggi è un giorno speciale» ha ricordato Iveta Radičová, coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo di cui la Torino-Lione fa parte. Radičová ha ricordato la lunga gestazione del progetto e ha sottolineato come «le critiche e le osservazioni sono state importanti per migliorare l’opera verso una maggiore sostenibilità ed efficienza».

Per la gara al lavoro un team di 70 persone

L’assegnazione della gara, ricorda il direttore di Telt Mario Virano, «arriva dopo mesi di lavoro, reso complesso dalla pandemia: un team di 70 persone ha lavorato per lo svolgimento della procedura di selezione e poi assegnazione, facendo i conti con le limitazioni imposte dal Covid». Quali le prossime tappe? Anzitutto la conclusione della procedura di gara per affidare anche lo scavo dei 12 chilometri di tunnel di base sul lato italiano, a partire dal cantiere di Chiomonte. Poi, come ricorda Virano, sarà tempo di concentrarsi sulle tecnologie destinate all’attrezzaggio delle gallerie – due, una per ogni senso di marcia, che scorrono in parallelo ma tra loro interconnesse da 200 bypass. «Si tratta in questo caso – spiega il direttore di Telt – di lavori per 2 miliardi di grande rilevanza perché si tratterà di selezionare varie tipologie di soluzioni tecnologiche, con gli standard più evoluti, da quelle ferroviarie al sistema di alimentazione elettrica, fino a segnalamento, sicurezza e sensoristica, con una attenzione particolare alle future attività di manutenzione».