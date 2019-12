Torino-Lione, riparte il cantiere. A Chiomonte lavori dal 2020 Tunnel di base: entro aprile le offerte delle imprese per i lotti in Francia. Via libera all’intervento per nicchie d’interscambio alla Maddalena di Filomena Greco

No Tav, di nuovo in piazza contro l'opera: "La questione non e' archiviata"

4' di lettura

Torna a riunirsi a Torino dopo quasi un anno la Cig, Conferenza intergovernativa costituita da Italia e Francia per seguire progettazione e lavori della Torino-Lione. Mentre oggi a Parigi un cda di Telt – società italo-francese responsabile della realizzazione della tratta internazionale dell’opera – darà il via libera all’invio dei capitolati alle aziende che si sono candidate per realizzare lo scavo del tunnel di base in territorio francese e che avranno tempo fino al 17 aprile per presentare le offerte. In totale, lavori per 2,3 miliardi che dovrebbero partire entro la fine del 2020.

La stessa procedura – gli Avis de Marches – è in corso anche per il fronte italiano dei lavori – valore pari a un miliardo – sebbene con un disallineamento di circa tre mesi. In totale sono un centinaio le aziende in corsa per aggiudicarsi i lavori.

In Francia si lavora nel cantiere di Saint Martin La Porte e in altre due località mentre in Italia si tornerà a scavare a partire dalle prossime settimane. A fare il punto nella sede della Regione Piemonte è il direttore generale di Telt Mario Virano che ha confermato l’avvio di una nuova fase di lavori all’interno del tunnel della Maddalena di Chiomonte: «Telt autorizzerà la firma del contratto per realizzare all’interno della galleria geognostica 23 nicchie, un lavoro che vale circa 40 milioni». Si tratta di un intervento necessario a realizzare spazi di interscambio per i mezzi all’interno della galleria di sette chilometri e mezzo scavata in Valsusa: diventerà il cantiere principale per i futuri lavori di scavo del tunnel di base sul territorio italiano.

Tav, Conte: progetto Torino-Lione non può essere interrotto

Lavori e ritardi

Per l’Europa il corridoio mediterraneo resta una priorità, a questo punto è necessario accelerare». L’appello arriva dalla coordinatrice dell’Unione europea per il Corridoio mediterraneo, Iveta Radičová, che ha partecipato alla Cig di Torino. «Sulla Torino-Lione – sottolinea – si sono già accumulati ritardi per 18 mesi, bisogna recuperare, vogliamo sia pronta per il 2030». La posizione politica dell’Europa a sostegno delle infrastrutture di collegamento non è cambiata, assicura Radičová: Bisogna puntare sulla realizzazione di questi corridoi per spostare il trasporto su ferro, un tema che si affianca a quello del Green Deal. «L’Europa – aggiunge – ha grandi differenze e discrepanze e la risposta non è la chiusura dei confini ma piuttosto aumentare la capacità di movimento di merci, persone e capitali».

In Francia, sono in corso lavori per circa 750 milioni, spiega Virano. Si scava per il prolungamento del tunnel di Saint Martin La Porte, che rappresenta di fatto i primi nove chilometri del tunnel di base. Si sta poi realizzando la tranchée couverte, la galleria artificiale che rappresenterà l’imbocco del futuro tunnel di base, inoltre si lavora costruire i pozzi di ventilazione in località Avrieux, infine si sta attrezzando la stazione di Saint Jean de Maurienne in vista della futura destinazione a polo intermodale.