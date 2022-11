Torino, il Poli punta 10 milioni sulla sostenibilità e apre la Biennale Tecnologia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Politecnico di Torino inaugura la nuova area di accesso al campus e si apre al tessuto architettonico della città, grazie ad uno spazio dove “il dentro” e “il fuori” si incontrano, con due aree pedonali lungo il controviale e arredi urbani che favoriscono la socializzazione. Si tratta di uno dei tasselli del masterplan del Poli, in crescita da anni sul fronte della popolazione studentesca e che grazie alla programmazione punta a superare la logica degli interventi in emergenza.

Sostenibilità in primo piano

In primo piano per il campus guidato dal rettore Guido Saracco il tema energetico tanto che nel biennio 2023-2025 il Politecnico ha stanziato dieci milioni di euro da investire su efficentamento energetico e impianti fotovoltaici. «Il campus centrale accoglie l’80% dei nostri studenti e qui lavorano 4mila persone tra docenti, amministrativi e ricercatori, il nostro obiettivo è ridisegnare gli spazi con un occhio attento alla qualità nei luoghi di lavoro e studio».

Biennale Tecnologia

L’inaugurazione del nuovo ingresso arriva a un paio di giorni dall’apertura della Biennale Tecnologia, dal 10 al 13 novembre, format lanciato dal Politecnico e arrivato alla sua terza edizione, dedicata al tema del Prìncipi e della capacità di “Costruire per le generazioni”. In calendario 130 appuntamenti, 280 ospiti da tutto il mondo, per esplorare il rapporto tra tecnologia e società. Si tratta di un appuntamento che coinvolge esperti e uomini e donne di cultura ed è espressione di un approccio sempre più interdisciplinare alla complessità che il Politecnico sta portando avanti in questi anni.

Gli appuntamenti sono tutti ad accesso libero e gratuiti. Biennale Tecnologia si aprirà giovedì 10 novembre con la lezione di Nassim Nicholas Taleb, saggista e matematico libanese, Il rapporto tra tecnologia e sostenibilità, salute e cura, storia, sociologia e letteratura; ma anche Intelligenza Artificiale, metaverso, big data; architettura, urbanistica e tecnologie per costruire le città del futuro: questi i temi principali degli incontri.

In cantiere - Masterplan e futuro

Nell’ambito del Masterplan del Politecnico di Torino, è in fase di avanzata progettazione è il complesso delle Case del Welfare, 2mila metri quadri destinati ai servizi per gli studenti e per il personale dell’ateneo, oltre che ad eventi culturali e alla socializzazione, circondati dal verde. In fase di cantierizzazione invece il Learning Center, realizzato insieme alla Fondazione Cottino e destinato agli studi sull’impatto sociale, i cui spazi sono studiati appositamente per nuove forme di didattica innovativa e lo scambio di esperienze.