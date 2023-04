Torino scommette su rete tramviaria e Bus Rapid Transit per rilanciare i trasporti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torino investe oltre un miliardo di euro per lo sviluppo di un modello di Trasporto pubblico locale più sostenibile. Mentre la giunta guidata dal sindaco Lo Russo assicura: «Nessun aumento del prezzo dei biglietti». In totale 700 milioni di euro serviranno per il prolungamento della linea metropolitana attualmente in funzione, con altre 4 stazioni, accanto alla creazione di 2 linee tramviarie e 30 chilometri di binari in più. A questo si aggiungeranno in totale 437 nuovi bus ecologici e 70 nuovi tram per altri 380 milioni di investimento nei prossimi cinque anni.

A presentare i numeri del trasporto pubblico torinese dei prossimi anni sono stati il sindaco Stefano Lo Russo, insieme all'assessora ai Trasporti Chiara Foglietta e dall'amministratore delegato di GTT, Serena Lancione. L’obiettivo è creare un servizio più capillare, affidabile e confortevole al 2027, per sostenere più sostenibile il modello di mobilità cittadina. Con tempi di attesa massimi di 8 minuti.

(Ansa)

Per raggiungere questo obiettivo e rendere il tpl competitivo e alternativo rispetto alla mobilità privata, l’amministrazione scommette sul prolungamento della linea 1 della metropolitana sino a Cascine Vica, sul potenziamento del sistema tramviario con nuovi percorsi, sull’introduzione del sistema BRT (Bus Rapid Transit) e sull’arrivo di nuovi mezzi con una forte crescita di quelli elettrici.

Un’altra partita fondamentale per il trasporto pubblico è quella della seconda linea della metropolitana, opera fondamentale per il futuro della città e finanziata per intero dallo Stato. Intorno alle due linee di metropolitane e alla rete tranviaria così come sarà potenziata si costruirà il sistema di “rete prioritaria estesa”, una sorta di spina dorsale servita da veicoli ad alta capienza e ad alta frequenza, che permetterà collegamenti più rapidi, verso la quale convergeranno le diverse linee di collegamento.

A ridurre i tempi di attesa concorrerà la priorità semaforica per i mezzi pubblici, ai quali lungo alcuni percorsi saranno riservate corsie preferenziali. Torino inoltre sarà anche una delle prime Città in Italia ad avere una linea “Bus Rapid Transit”, autobus elettrici con ricarica a capolinea che, con caratteristiche simili al servizio tranviario, offriranno una elevata capacità di trasporto passeggeri e maggiore velocità negli spostamenti.