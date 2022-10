Torna Beauty Gives Back digital edition 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Al via, anche quest'anno in versione digitale, l'evento benefico organizzato da La forza e il sorriso. La Onlus, patrocinata da Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche, organizza su tutto il territorio nazionale laboratori di bellezza gratuiti dedicati alle donne che affrontano il cancro, per regalare loro momenti di autostima, spensieratezza, bellezza, femminilità e condivisione.



Da lunedì 24 ottobre, mese rosa della prevenzione, Beauty Gives Back Digital Edition 2022 aprirà virtualmente i battenti attraverso il portale dedicato beautygivesback.it: sarà possibile dare il proprio contributo alla Onlus con una donazione. In omaggio un variegato assortimento di prodotti cosmetici direttamente a casa.

«Siamo giunti alla sesta edizione di Beauty Gives Back – commenta Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso Onlus – la terza in versione digitale. Il format online è stato lanciato per la prima volta nel 2020 rivelandosi vincente su più fronti: due anni fa come soluzione alla crisi pandemica; oggi come strumento per coinvolgere in maniera più immediata un numero sempre maggiore di persone da ogni parte d'Italia. Un'iniziativa che ha da subito riscosso una risposta entusiasta e un successo strepitoso che anche quest'anno siamo pronti a replicare con le nostre imperdibili Surprise Bag».

A partire dalle ore 10 di lunedì 24 ottobre, sarà possibile accedere al portale dedicato beautygivesback.it e fare una donazione; in omaggio, potrete ricevere direttamente a casa una o più Surprise Bag tra le tre tipologie proposte: Bronzo con una donazione da 20 €, Argento con una donazione da 35 €, Oro con 60 €. Ciascuna delle Surprise Bag, disponibili in numero limitato, è composta da una selezione di dieci prodotti beauty offerti dai brand cosmetici che sostengono l'iniziativa e che – in base alla fascia selezionata – spaziano dalla skincare al make-up, dai prodotti per i capelli alle fragranze. Le donazioni possono essere effettuate sul portale online tramite carta di credito o PayPal.La spedizione delle Surprise Bag è gratuita ed è disponibile su tutto il territorio italiano.

La forza e il sorriso Onlus organizza laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico in oltre 50 strutture ospitanti di tutta Italia. Gli incontri si svolgono sia in presenza sia, dal 2020, online. Attiva dal 2007, in 15 anni ha coinvolto 18.500 donne in circa 4.000 incontri, grazie all'impegno di 500 volontari e al supporto di 29 aziende sostenitrici, sotto il patrocinio di Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche.