Torna il bonus psicologo: come fare domanda, i limiti di reddito e le scadenze

Torna il bonus psicologo, l'incentivo che gli italiani potranno spendere per sessioni di psicoterapia per combattere stress, ansia e depressione del post pandemia. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato il decreto di concerto con il Mef - dopo il sì delle Regioni - che ne disciplina i dettagli, le scadenze oltre ce il riparto dei fondi tra le Regioni. In pista ci sono però solo 5 milioni di euro per quest’anno e 8 milioni per il 2024. Risorse molto limitate che potrebbero essere aumentate molto presto nelle modifiche alla manovra attese a dicembre.

Come fare domanda e le fasce di reddito

I cittadini potranno richiedere il contributo alla piattaforma on line dell'Inps a cui spetta - come prevede il decreto - fissare la scadenza per presentare la domanda (con un preavviso di almeno 30 giorni per un periodo non inferiore a 2 mesi) con il bonus che dovrà essere però utilizzato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decadenza. Verosimilmente il termine per la presentazine delle domande - ma questo andrà verificato sul sito dell’Inps - dovrebbe scattare a dicembre. L'importo, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta). Sarà sempre l'Inps a redigere le graduatorie definite Regione per Regione individuando i beneficiari in base all'ammontare delle risorse.

Il nodo delle poche risorse, il rischio di escludere molti

Quello dei fondi a disposizione è uno delle questioni ancora aperte della nuova edizione del bonus psicologo. Il nuovo round di questo contributo nato per aiutare chi ha bisogno di un sostegno psicologico potrebbe però deludere tanti italiani: per quest'anno sono stanziati solo 5 milioni (8 milioni nel 2024), fondi sufficienti per garantire il bonus a meno di 8mila italiani. Se si conta che nel 2022 sono state accettate solo 40mila domande - su oltre 400mila richieste - con 25milioni di euro disponibili ecco che la platea, con soli 5 milioni, si riduce quanto meno di 5 volte e cioè a 8mila italiani. Se si aggiunge il fatto che ora il bonus potrà arrivare anche a 1500 euro (non più al massimo a 600 euro) ecco che i potenziali beneficiari potranno anche essere meno. Come negli anni passati l’Inps accoglierà le domande fino a concorrenza delle risorse disponibili nel territorio e il beneficio sarà erogato in base all'arrivo della domanda, prioritariamente alle persone con Isee più basso

In manovra la possibilità di aumentare subito i fondi

L'occasione per aumentare la dote delle risorse potrebbe presentarsi subito e cioè con la manovra di quest'anno per la quale saranno consentite solo poche modifiche, con un maxi emendamento atteso prima di metà dicembre. A chiedere di potenziare il bonus psicologo è stata la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli che ha proposto di triplicare la dote per quest'anno (da 5 a 15 milioni) e raggiungere poi i 40 milioni nel 2024 (invece che gli 8 milioni previsti). Il Pd invece ha chiesto di portare i fondi a 50 milioni per tutte e due gli anni. Il via libera al bonus psicologo era molto atteso - tanti gli appelli come quello del rapper Fedez che ha raccolto oltre 300mila firme per sbloccarlo - e il ministro Schillaci ieri ha sottolineato che «è parte di un intervento più complessivo, che stiamo portando avanti anche attraverso il tavolo per la salute mentale, che punta a rafforzare le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio e a diffondere la cultura della salute mentale».