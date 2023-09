A ottobre nuovo BTp Valore, cinque anni e cedola trimestrale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà in offerta fra il 2 e il 6 ottobre il nuovo BTp Valore, che segue il debutto record di giugno quando il primo titolo della serie centrò il record di sempre nella raccolta retail con 18,191 miliardi divisi in 654.675 contratti.Anche questa volta il Tesoro punta a intercettare l'attenzione di famiglie e piccoli investitori con un BTp di durata tutto sommato breve, cinque anni (contro i quattro anni del primo) e soprattutto con una novità importante nel meccanismo delle cedole: che arriveranno sul conto ogni tre mesi, accelerando quindi la consueta cadenza semestrale.



Premio fedeltà e cedole crescenti

Per il resto, il nuovo BTp Valore seguirà i meccanismi classici di questa famiglia di titoli con cui il Tesoro ha deciso di puntare in modo strutturale sul risparmio privato domestico, mutuando molti aspetti alla lunga storia (che non è finita) del BTp Italia. Tra questi c'è il premio extra finale remunererà la fedeltà di chi acquista il titolo nella settimana dell'offerta e lo mantiene in portafoglio fino alla scadenza. Ma sempre per incentivare il tradizionale comportamento da cassettista anche il BTp Valore numero due, come il suo predecessore, articolerà il rendimento con un sistema crescente (step up) che farà crescere le cedole con il passare del tempo. Come sempre, il taglio minimo per l'acquisto sarà di mille euro (non esiste un tetto massimo), e la tassazione è quella agevolata dei titoli di Stato con aliquota al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione per cedole e premio fedeltà.

I numeri chiave

Naturalmente saranno i numeri relativi a rendimenti e premi a determinare il successo della nuova offerta, che dipenderà anche dallo scenario di mercato a inizio di ottobre, cioè appena dopo la presentazione del programma di finanza pubblica da parte del Governo con la NaDef e in vista delle ulteriori decisioni da parte della Bce. Il rendimento minimo garantito sarà indicato il 29 settembre, e confermato o ritoccato al rialzo la settimana successiva al termine dell’offerta. In ogni caso l'obiettivo di Via XX Settembre resta quello di far crescere il peso dei portafogli italiani su un debito pubblico che deve affrontare l'uscita di scena degli acquisti della Bce, e per farlo in passato le cedole hanno cercato di equilibrare l'esigenza di raccogliere l'interesse degli investitori senza far crescere troppo il costo complessivo del servizio al debito. Un equilibrio, in termini di rendimento netto, che nel confronto con gli eventuali competitor sul mercato è facilitato anche dalla tassazione leggera e dall'assenza di commissioni all'acquisto.



