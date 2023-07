Torna il caldo, domenica 10 bollini arancioni: ma l’afa durerà poco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tornano domenica in 10 città italiane i bollini arancioni, che indicano il rischio caldo per la popolazione fragile. Ma si tratterà di un’ondata di caldo più sopportabile rispetto a quella di alcuni giorni fa in cui si è registrato un lieve aumento di mortalità rispetto al previsto per le alte temperature al Centrosud. I valori medi nel prossimo weekend, infatti, oscilleranno tra 35 e 36 gradi, e solo al Sud si toccheranno i 39 gradi, ma per brevissimo tempo.

Domenica 10 città con bollino arancione

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, domenica le città contrassegnate dal bollino arancione saranno, oltre a Perugia (arancione anche domani) Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Pescara, Rieti e Roma. Si tratta di 10 centri urbani sui 27 monitorati dal ministero, dove l’afa minaccia bambini, anziani e portatori di malattie croniche. Al momento nessuna città è indicata con il bollino rosso (massimo rischio caldo per tutta la popolazione).

Caldo meno intenso

Il caldo in arrivo, secondo Antonio Sanò, fondatore del sito ’iLMeteo.it’, sarà però meno intenso dei giorni trascorsi. «Con la fine di luglio - sottolinea Sanò - terminano anche i fenomeni estremi che hanno portato i record di calore e i violenti temporali. In questo ultimo fine settimana del mese avremo qualche solo qualche timido tentativo di caldo nordafricano tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con 39° gradi e le ultime insidiose piogge sull’arco alpino».

Estate senza picchi di calore ad agosto

Le proiezioni del sito iLMeteo.it di agosto indicano, invece, «un’estate mediterranea», soleggiata e non troppo calda. Nelle prossime ore il tempo sarà soleggiato salvo qualche passaggio nuvoloso al Nord e qualche breve acquazzone pomeridiano su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, specie sul settore ligure. Le temperature massime raggiungeranno i 37°C in Sardegna e i 36°C in Sicilia, e i 34°C in Puglia e Basilicata. Altrove sono attesi valori ancora più bassi e quindi gradevoli. Durante l’ultimo weekend di luglio, il tempo sarà bello e soleggiato al Centrosud, mentre al Nord sabato sera potrebbe arrivare un veloce fronte freddo instabile foriero di piogge. L’inizio di agosto sarà caratterizzato da un leggero calo delle temperature anche al Sud e qualche acquazzone in più al Nord; al Centro previsti venti sostenuti da Ovest che mitigheranno le temperature.

A luglio mortalità aumentata nel centro-sud tra gli over 85

I primi dati ufficiali sugli effetti delle temperature straordinarie delle scorse settimane sulla popolazione sono arrivati dal Ministero della Salute. Il caldo della seconda decade di luglio ha avuto anche effetti sulla mortalità, che al Centrosud è aumentata rispetto al previsto, soprattutto tra gli over 85, riferisce il report dei Sistemi di allarme (Hhwws) del ministero della Salute e del Centro Nazionale e Controllo malattie (Ccm). Il report, che prende in considerazione i dati dall’1 al 21 luglio, in particolare evidenzia un lieve eccesso di mortalità al Centrosud (+2%), con incrementi statisticamente significativi solo a Bari (+23%) e Taranto (+32%). Mortalità in linea o inferiore all’atteso invece al Nord, dove solo a Bolzano e Verona si registrano picchi di mortalità in concomitanza dei giorni di ondata di calore