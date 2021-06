Torna il Calendario Pirelli, Bryan Adams scatterà le foto dell’edizione 2022

I punti chiave Adams fra musica e fotografia

Sarà Bryan Adams, musicista e fotografo, a scattare le foto dell’edizione 2022 del Calendario Pirelli. Lo ha annunciato attraverso i propri canali social lo stesso artista canadese. «Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022. Unire la fotografia e la musica per ‘The Cal' è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizierà lo shooting. Sono elettrizzato», ha dichiarato. La notizia segna il ritorno di The Cal , dopo la sospensione della sua produzione decisa lo scorso anno per l'emergenza Covid. Oltre che nel 2021, la storia del Calendario aveva già registrato sospensioni nel 1967 e poi dal 1975 al 1983.

Nella veste di fotografo, Adams ha immortalato figure del calibro di Sir Mick Jagger, John Boyega, Amy Winehouse, Naomi Campbell, ma anche personaggi del mondo della politica e statisti, fino alla Regina Elisabetta in occasione del suo Giubileo d'Oro. I suoi ritratti sono comparsi su testate come «Vogue», «Vanity Fair», «GQ» e «Harper's Bazaar», oltre che sul suo magazine dedicato all'arte «Zoo». Tra le pubblicazioni dei suoi lavori si ricordano American Women' (2004), Exposed (2012), il progetto sui veterani di guerra britannici Wounded: The Legacy of War (2014) e Homeless, uscito nel 2019. Come musicista, in 40 anni si è affermato nella classifiche in oltre 40 Paesi in tutto il mondo, aggiudicandosi tre Academy Award, cinque nomination al Golden Globe e un Grammy Award. Nel 2021 uscirà il suo 15esimo album.

