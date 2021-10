Torna il Campionato Nazionale della Pizza all'Isola Verde di Salerno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lunedì 8 e martedì 9 novembre 2021 torna il Campionato Nazionale Pizza DOC dopo la sosta causata dall'emergenza Covid-19. L'edizione della ripartenza per il settore, in totale sicurezza, si terrà all'interno degli spazi del parco acquatico Isola Verde della Costa Sud di Salerno. Organizzata da “Accademia Nazionale Pizza DOC” di Antonio Giaccoli, la settima kermesse dedicata al mondo pizza è destinata a rilanciare l'intero settore.

Per i vincitori delle varie categorie della settima edizione del Campionato Nazionale Pizza Doc ci sarà in palio un montepremi pari a 5.000 euro in prodotti e servizi offerti dagli sponsor mentre il vincitore assoluto diventerà testimonial per un anno della Accademia Nazionale Pizza DOC.Molto attesi anche i “Pizza DOC Awards”, i riconoscimenti alle personalità di tutto il mondo pizza che si sono contraddistinte nell'anno, che saranno assegnati nella serata di martedì 9 novembre dopo le premiazioni del Campionato.

Saranno più di 100 tra giornalisti, food blogger, influencer, maestri pizzaioli e chef in giuria che valuteranno le oltre 1000 pizze sfornate in due giorni di gara. Possono partecipare tutti i pizzaioli/le che abbiano compiuto 16 anni di età.

Ben 11 le categorie a cui possono iscriversi i partecipanti della settima edizione del Campionato Nazionale Pizza DOC:

-Pizza Classica, ovvero la pizza specialità del concorrente;