Torna la Champions: ecco come e dove guardarla in tv

Dopo il campionato, le coppe europee. Per gli amanti del calcio questa settimana rappresenterà il ritorno all'assetto “invernale”, con tutta l'offerta a disposizione. Ma anche tante novità in un quadro che accanto all'offerta free e pay tradizionale contempla, vera novità da qui ai prossimi anni, un’offerta Ott – via streaming quindi – che rappresenterà la modalità prevalente per vedere il calcio in Tv.

L’esordio di Amazon nella Champions

Lo streaming quest'anno ha fatto irruzione in maniera decisa anche nelle competiizoni europee. Tant'è che in Italia, per la prima volta, una partita alla settimana sarà visibile solo attraverso questa modalità. Per tutto il prossimo triennio infatti Uefa ha assegnato (i rumors non confermati indicano che tutto ciò sia avvenuto per una cifra attorno agli 80 milioni di euro a stagione) l'esclusiva dei 16 migliori match del mercoledì (oltre alla finale di Supercoppa Uefa) ad Amazon. Tutto questo renderà necessario un abbonamento ad Amazon Prime (36 euro all'anno o 3,99 euro al mese) che prevede, come si legge sul sito, «consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni» oltre che il servizio di video on demand Amazon Prime Video. Si comincia con Inter-Real Madrid.

Esclusiva Amazon (o nei locali pubblici con Sky)

Insomma, per vedere quel match si dovrà necessariamente possedere un abbonamento ad Amazon Prime, in modo tale da poter utilizzare, compreso nel prezzo, la piattaforma Prime Video che andrà quindi scaricata sui propri dispositivi. L'unica alternativa è quella di andare in un locale pubblico convenzionato. Fra Sky e Amazon infatti in agosto è stato siglato un accordo per garantire a bar, hotel e ristoranti, senza costi aggiuntivi, la visione via satellite di tutta la Champions. Questo perché per il triennio 2021-2024, Sky si è assicurata tutta la Uefa Champions League tranne le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili, come detto, solo su Prime Video.

Champions League anche su Mediaset

La media company di casa Comcast però non è la sola ad essersi aggiudicata i diritti. Mediaset ha infatti ottenuto l'esclusiva in chiaro, che andrà su Canale 5, della migliore partita del martedì, e quindi 16 match, e per la finalissima oltre a poter trasmettere – e questa è la vera grande novità – in streaming gli altri 104 match (da cui restano sempre esclusi i 16 Amazon). Per questa settimana la partita in chiaro sarà Malmoe-Juventus.