Torna la Cigs in deroga e per gli autonomi 500 euro al mese (per massimo tre mesi)

Torna la Cigs in deroga

Per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni della zona rossa e per i lavoratori lì domiciliati, invece, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito attualmente vigenti, viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga (la Cigs in deroga) per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, e comunque per un periodo massimo di tre mesi.



L’indennità per gli autonomi

Per quanto riguarda invece l’indennità per i lavoratori autonomi (500 euro al mese per massimo tre mesi), nell’ultima bozza di relazione tecnica al dl si evidenzia che nel 2019 i lavoratori interessati dalla norma sono risultati pari a 5.776. ◾La misura, come detto, consiste in una indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

