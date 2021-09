Torna il collegamento Cagliari-Civitavecchia: la tratta a Grimaldi

3' di lettura

Il collegamento Cagliari Civitavecchia e ritorno, assieme al passaggio su Arbatax, riprende a funzionare. Dal 23 settembre, per tre volte la settimana e per sei mesi, a gestire le tratte tra il capoluogo della Sardegna e il Lazio, sarà la compagnia Grimaldi. Si ripartirà, come annunciato dall'azienda in una nota, lunedì con la nave Catania con cui viaggeranno merci e passeggeri.



Si riparte

Le partenze da Cagliari per Civitavecchia sono previste per le 20 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Quelle di ritorno il martedì, giovedì e sabato. Per due volte la settimana sarà riattivato lo scalo ad Arbatax ogni martedì e giovedì, alle 2 del mattino nella corsa per Civitavecchia, e il mercoledì e la domenica, alle 6, nella tratta per Cagliari.Il servizio sarà in vigore per sei mesi, in attesa che sia predisposto il nuovo bando internazionale per l'assegnazione delle tratte da svolgere in regime di continuità territoriale e quindi dietro compensazioni economiche e con biglietti a tariffe calmierate.

Una settimana senza collegamenti

La tratta è rimasta senza collegamenti per una settimana. Dal 13 settembre la Tirrenia Cin del Gruppo Onorato ha sospeso le corse, garantite sino a giugno in convenzione e da luglio in regime di mercato, perché senza convenzione e quindi senza obblighi. Quindi la mobilitazione di istituzioni, imprese e sindacati. Poi la svolta, ventilata i giorni scorsi e ufficializzata venerdì sera.

Il ministro al Question time

Ad annunciare la ripresa dei collegamenti Cagliari-Arbatax-Civitavecchia è stato il ministro Enrico Giovannini che il 15 settembre, rispondendo a due interrogazioni parlamentari. «Relativamente alla linea Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, la procedura aperta per l’affidamento del servizio si è conclusa senza la presentazione di offerte- ha ricordato il ministro-. Analogo esito hanno avuto le procedure negoziate indette, rispettivamente in data 21 maggio 2021 e in data 25 giugno 2021. Il 20 luglio 2021 il ministero ha quindi provveduto ad effettuare una consultazione dei principali operatori del settore, propedeutica all’eventuale affidamento diretto». Poi il ministro ha rimarcato che all'esito della consultazione «è stata selezionata un'offerta che prevede la prosecuzione del servizio sulla citata linea per un periodo di sei mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio per la durata di cinque anni. Quindi la continuità è assicurata».

La Regione

Per l'assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde «l'affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture della tratta Cagliari – Arbatax – Civitavecchia» è motivo di soddisfazione. «L'assegnazione, anche se in regime temporaneo per sei mesi in attesa del bando per l'affidamento quinquennale - annuncia -, costituisce una preziosa boccata d'ossigeno per territori del cagliaritano e dell'Ogliastra e scongiura il rischio di un inaccettabile isolamento, per i passeggeri e le merci».