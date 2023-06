Torna a crescere il contenzioso tributario: Fisco e contribuenti in lite per 36,7 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Contribuenti e Fisco continuano a litigare e nel 2022 si sono rincorsi, anche via on line, nelle aule delle Corti di giustizia tributaria mettendo sul tavolo del contenzioso 36,7 miliardi di euro. L'equivalente di una manovra finanziaria e che dimostra quanto sia necessaria una riforma dell'intero sistema tributario senza escludere il processo tributario. Un altro numero significativo registrato dal Dipartimento delle Finanze con la relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso e sull'attività delle Corti provinciali e regionali, è quello che certifica la ripresa della corsa alle cause tra fisco e contribuenti che arriva a sfiorare il 90% di liti in più.



Crescono le liti dell’88,2%

Dopo la pausa legata al Covid, nel 2022 le cause presentate in primo grado hanno fatto registrare un aumento dell'88,2% rispetto al 2021 per un totale di 145.972 cause. Mentre crescono dello 0,7% le cause definite, pari a 135,302. Restano pendenti davanti ai giudici tributari oltre 158mila ricorsi, con un aumento del 7,2% rispetto al 2021. La partita tra fisco e cittadini non si chiude facilmente anche se va registrato un calo delle cause in appello. I ricorsi presentati alle Corti di giustizia tributaria regionali sono stati 41.051 in calo del 4,4%, mentre quelli definiti non vanno oltre i 55.139 facendo registrare una contrazione delle cause decise pari al 5,8%.

Il valore delle cause

Come detto il valore delle liti tra cittadini e amministrazione finanziaria vale una manovra di bilancio. Dai dati statistici delle Finanze pubblicati sul sito del Mef emerge che il valore delle liti pendenti tra primo e secondo grado ammonta a 36,7 miliardi di cui 18,8 miliardi sono in primo grado e i restanti 17,9 in secondo. Le cause più onerose sono nel Lazio con liti che valgono complessivamente quasi 8 miliardi mentre in Lombardia tra primo e secondo grado il contenzioso supera di poco i 7,5 miliardi complessivi. Cresce intanto dell'11% il valore delle controversie definite pari a 23,6 miliardi complessivi.

Liti per piccoli importi

Fisco e contribuenti in quasi il 50% litigano per piccoli importi. Nel 2022 il 49,7% delle cause ha per oggetto ricorsi con valore uguale o inferiore a 3.000 euro per un totale di 63 milioni di euro. Nel 32,4% dei casi il valore è ricompreso tra 3.000 e 50mila euro per un totale di 735 milioni mentre solo nell'1,2% dei casi le liti vanno oltre il milione di euro. Ma nonostante la percentuale delle cause sia minima il valore complessivo di queste controversie rappresenta il 67,6% dei casi per un contenzioso complessivo da oltre 10 miliardi.

Valori differenti tra Nord e Sud

Il valore medio del singolo ricorso a livello nazionale si attesta in primo grado a 101mila euro e risulta tre volte più alto in Lombardia con un valore medio di 309.894 euro, a Trento si arriva 203mila euro mentre in Piemonte siamo a una media di 174.250 euro a lite. In Campania, invece si arriva a cause dal valore medio di 50mila euro, poco di più in Molise con valori medi di 53.220 euro. Il divario evidente tra le due aree del Paese è giustificato dalle Finanze dal fatto che al Nord le cause riguardano soprattutto società e professionisti e l'oggetto della controversia sono l'Ires e l'Iva mentre al Sud prevalgono cause e liti per altri tributi erariali o per quelli sugli immobili. In secondo grado il valore medio nazionale delle cause tributarie cresce a oltre 195mial euro e la Lombardia stacca tutti con contenziosi medi da oltre 658mila euro.