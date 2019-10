Casa, esce dalla Nadef la riforma del Catasto

Gli immobili nei porti cambiano la categoria catastale

Per quanto si registrino sperequazioni assurde (derivanti dal fatto che l’impianto risale al 1939), mediamente i valori attuali sono meno della metà di quelli reali. Se quindi si assisterà a una grande redistribuzione di valori e rendite, è chiaro che nessuno, tranne rari casi, diminuirà. Quindi, per non far aumentare le imposte, queste dovranno essere ritarate sulle nuove basi imponibili. Proprio su questo delicatissimo passaggio, che coinvolge, solo per l’Imu, 8mila comuni, i rischi di pagare altre tasse ci sono.

Del resto era stata immediata la reazione di Confedilizia all’accenno contenuto nel Def (e che ora, assicura Misiani, sparirà): ogni anno - spiega il presidente Giorgio Spaziani Testa - aumenta il numero di edifici ridotti, anche di proposito, in ruderi. E su tutto l’immenso patrimonio di risparmi, rappresentato dagli immobili, «Gli italiani hanno pagato, dal 2012 al 2019, 183 miliardi di euro di patrimoniale sotto forma di Imu e Tasi, con la conseguenza – fra l'altro – di comprimere i consumi. La priorità è ridurre questo carico spropositato di tassazione, non di applicare la raccomandazione Ue sul catasto, magari presentandola con la favola dell’eliminazione delle sperequazioni ma con l’effetto, in realtà, di aumentare ancora le imposte sugli immobili e di ridurre le prestazioni sociali collegate all'Isee».