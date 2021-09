Torna la Douja D’Or tra Asti e il Monferrato

1' di lettura

Si apre domani, 11 settembre, l’edizione numero cinquantacinque della Douja D’or, la manifestazione che si svolge nell’Astigiano e nel Monferrato per quattro week end consecutivi, fino al 4 ottobre. Organizzata dalla Camera di commercio di Alessandria-Asti attraverso l’Azienda speciale della Cdc di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato, da Piemonte Land of Wine e da Fondazione Asti Musei, avrà come protagonista il vino e la tradizione enogastronomica locale. A partire dalle produzioni del territorio, il Moscato, l’Asti, la Barbera, fino ai Vermouth e alle Grappe delle distillerie piemontesi. La Douja d’Or rientra negli appuntamenti di avvicinamento alla Global Conference on Wine Tourism, il più importante forum mondiale dedicato al turismo enogastronomico che si terrà a settembre 2022 tra Langhe, Monferrato e Roero. Si tratterà, come nel 2020, di una edizione diffusa e itinerante, con degustazioni, live tasting, masterclass ma anche arte, incontri, spettacoli teatrali, mostre e visite guidate.

