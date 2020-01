Torna in edicola la Guida alla scelta delle superiori La ristampa aggiornata del vademecum del Sole 24 Ore per aiutare studenti e genitori a scegliere con consapevolezza

1' di lettura

L’Italia è il quarto paese nell’Unione europea per dispersione scolastica (14,5%, che schizza però oltre il 20% se si aggiunge anche quella “implicita” monitorata di recente dall’Invalsi) e il terzo per disoccupazione giovanile (28,7%, che ci posiziona alle spalle di Spagna e Grecia). Per questo motivo la scelta della scuola superiore non è un passaggio da prendere sottogamba.

Per aiutare studenti e genitori a scegliere con consapevolezza, Il Sole 24 Ore ha dedicato a questo importante appuntamento un vademecum ad hoc: “Scuole superiori. Guida 2020” che è stata pubblicata il 5 dicembre scorso e che torna in edicola sabato 18 gennaio con una ristampa aggiornata.

Una “cassetta degli attrezzi” di 80 pagine che all’interno racchiude quattro strumenti principali: tutte le informazioni per utilizzare la procedura online messa in piedi dal ministero dell’Istruzione; le borse di studio e le spese detraibili; l’illustrazione dei punti di forza e di debolezza dei singoli indirizzi di studio; il racconto delle realtà formative più all’avanguardia.