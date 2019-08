Torna il Ferrari Store City Race di Milano

A Milano si accende la passione per Ferrari con l'apertura del Ferrari Store City Race proprio nei giorni del Gran Premio di Monza. Tante le attività e iniziative in programma.

In occasione del Gran Premio di Monza (06-08 settembre) torna nel centro di Milano il Ferrari Store City Race, un Village in via Berchet all'insegna della passione per il motorsport con tantissime attività per tifosi di tutte le età. Da venerdì 6 a domenica 8 settembre il Ferrari Store ospiterà incontri, simulazioni di racing e sessioni di training per far vivere a tutti i ferraristi delle giornate da campioni. Tante le iniziative offerte ai più piccoli, come mini circuiti, videogiochi e workshop creativi. E quest'anno un'esposizione esclusiva porterà lo spirito racing di Ferrari proprio nel cuore del capoluogo lombardo: nella vicina Galleria Vittorio Emanuele II. (Gi. Pag).