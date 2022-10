Torna una grande leggenda italiana e cambia volto per il Pianeta

GranTurismo Modena

GranTurismo Modena e Trofeo sfruttano entrambe un sei cilindri twin turbo da 3.000 cc sviluppato attorno alla tecnologia Maserati Twin Combustion, apparsa per la prima volta sulla supersportiva MC20, e che utilizza una soluzione brevettata di combustione a precamera derivata dai motori di Formula1. Modena, pur potendo contare su un Twin Turbo in grado di erogare 490 cv, è pensata per chi ama uno stile di vita elegante, sofisticato e raffinato, mentre Trofeo punta sulle prestazioni, arrivando a una potenza massima di 550 cv.

GranTurismo Trofeo

GranTurismo Folgore è, invece, la prima vettura nella storia di Maserati ad adottare un sistema di propulsione 100% elettrico: basato su una tecnologia a 800 V, e dotato di tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW, che le permettono di raggiungere una potenza massima alle ruote di oltre 760 cv. Folgore è stata sviluppata con soluzioni tecniche d’avanguardia derivate dalla Formula E (dove la Casa tornerà a gareggiare il prossimo anno), con l’esplicito proposito di offrire le stesse prestazioni, il comfort e le sensazioni delle versioni con motore termico. La nuova architettura progettata per la GranTurismo è realizzata in materiali leggeri come l’alluminio e il magnesio, unitamente ad acciai alto performanti e grazie alla propria modularità può essere utilizzata sia con motori tradizionali, sia con powertrain elettrici, oltre ad essere già pronta per le future versioni Gran Cabrio. La forma del pacco batterie “T-bone” sposta i moduli da sotto le sedute alla zona attorno al tunnel centrale, consentendo, così, di abbassare il punto “H” della vettura (sostanzialmente la misura della distanza dal suolo del pilota) e di distribuire perfettamente i pesi: 50% sull’asse anteriore e 50% su quello posteriore. Questo permette, inoltre, alla Folgore di essere la più bassa tra le vetture elettriche sul mercato. I due motori posteriori totalmente disaccoppiati permettono di direzionare la coppia su ogni singolo lato in maniera indipendente (Torque-Vectoring): il livello di imbardata della vettura è così regolabile non solo nelle fasi di accelerazione, ma anche di rilascio e in frenata.

GranTurismo Folgore

Una caratteristica fondamentale di GranTurismo è rappresentata dalla nuova architettura elettronica sviluppata internamente da Maserati: questa riunisce in un unico centro di controllo tutti i sistemi fondamentali di dinamica e interagisce con il guidatore tramite il selettore di modalità sul volante (con quattro driving mode). Questa soluzione altamente tecnologica è in grado di dettare con precisione target e tempi agli attuatori, garantendo che siano tutti allineati, riducendo i tempi di intervento e consentendo un controllo predittivo, ovvero basato sulla previsione di come si comporterà la macchina, e non più reattivo.

Materiali riciclati

Folgore ha un’anima ecologica, e a ulteriore dimostrazione di ciò, per gli interni utilizza materiali sostenibili come l’Econyl, un nylon riciclato ottenuto tramite il recupero, tra l’altro, delle reti da pesca. Questo materiale, esclusivo Maserati, è caratterizzato da una superficie unica, molto opaca, che ricorda il tessuto delle mute da sub, impreziosita da una lavorazione laser in grado di creare disegni geometrici che richiamano il dinamismo naturale del mare. Inserti in Econyl sono presenti sui sedili, soffitto e montanti. All’esterno, specifici splitter, cerchi dedicati in nero lucido diamantato e diffusori anteriori consentono di massimizzare il Cx dell'auto di circa il 7% rispetto alle versioni con motore a benzina, contribuendo all’ottimizzazione dell’autonomia. Esclusiva per Folgore anche la colorazione: una tonalità rame cangiante, ispirata alla facciata del Guggenheim di Bilbao.