Torna in Italia per la Pasqua, preso boss mafioso Calvaruso

Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli, che da tempo si era trasferito in Brasile ma era tornato in città per i giorni di festa, per poi partire per l'America. I carabinieri del comando provinciale lo hanno fermato mentre era con la famiglia per festeggiare la Pasqua.

In cella i capi mandamento di Pagliarelli

Con lui sono finiti in manette Giovanni Caruso, 50 anni,Silvestre Maniscalco, 41 anni, Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Giovanni Spanò, 59 anni, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.

Clan investivano nella ristorazione e nell'edilizia

I boss di Palermo investivano nel campo della ristorazione e dell'edilizia. Secondo gli inquirenti Calvaruso avrebbe accumulato ingenti capitali che avrebbe reinvestito nel settore edile e della ristorazione. Per evitare il sequestro dei beni avrebbe creato una rete di prestanomi a lui fedeli per cercare di tutelare il suo patrimonio. Calvaruso avrebbe fatto affari con un cittadino di Singapore interessato a investire grossi capitali nel settore edile e turistico-alberghiero in Sicilia.