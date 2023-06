Torna l’allarme sul gas russo: nel 2024 scade il contratto di transito in Ucraina

4' di lettura

È una corsa contro il tempo per quei Paesi – come l’Italia – che non sono ancora in grado di rinunciare del tutto al gas russo. Tra un anno e mezzo, a dicembre 2024, arriverà infatti a scadenza il contratto per il transito in Ucraina, che Gazprom aveva firmato nel 2019 con la mediazione della Commissione europea, all’epoca ansiosa di appianare ogni disputa che potesse ostacolare i rifornimenti da Mosca.

Se, come probabile, il contratto non sarà rinnovato...