Torna l’ora legale: risparmi per 100 milioni di euro Le lancette dell’orologio vanno spostate avanti di un’ora. Non sarà l’ultima volta: l’Italia ha chiesto alla Ue di poter mantenere l’attuale situazione, con il doppio orario

(Agf Creative)

2' di lettura

Questa notte torna l’ora legale, e non sarà per l’ultima volta. Una certezza e un piccolo segno di normalità, in questo periodo confuso, che di normale non ha nulla.

Da domani avremo quindi un’ora in più di luce da goderci dai nostri balconi e dalle nostre finestre. Rigorosamente a casa, come è ovvio.

Alle 2 bisognerà spostare in avanti di un’ora le lancette. Perderemo un’ora di sonno, ma a beneficiarne saranno, oltre che il nostro umore, anche i nostri consumi domestici. Minore, rispetto agli scorsi anni, sarà invece il risparmio per le aziende, vista la riduzione o chiusura di molte attività economiche dovute alle misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus.

Secondo i dati rilevati da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nei 7 mesi del 2019 durante i quali è stata in vigore l’ora legale, il sistema ha registrato risparmi pari a 505 milioni di kWh (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 190mila famiglie), un valore che corrisponde a minori emissioni di anidride carbonica in atmosfera per 250mila tonnellate e un risparmio economico pari a circa 100 milioni di euro.

Valori che, come accennato, potrebebro quest’anno essere inferiori, ma comunque si tratta di un risparmio importante di consumi ed emissioni. Tra il 2004 e il 2019 – sempre secondo i calcoli di Terna – il minor consumo di elettricità in Italia dovuto all’ora legale è stato di circa 9,6 miliardi di kWh (pari alla richiesta annua di energia elettrica di una nazione come la Sardegna), con un risparmio per i cittadini di oltre 1,6 miliardi di euro.