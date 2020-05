Torna “Leader della crescita”, ecco come partecipare all'edizione 2020

Chi può partecipare?

Per potersi candidare, e quindi essere inclusa, l'azienda deve rispettare i seguenti criteri:

- Avere avuto un fatturato di almeno 100mila euro nell'anno 2016 e di almeno 1,5 milioni di euro nel 2019

- Essere una realtà indipendente (ad esempio, non fare parte di un gruppo o essere una succursale italiana di un'altra impresa)

- Avere il domicilio fiscale in Italia

- Soddisfare la “clausola di onorabilità”, cioè non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 (in pratica, essere esclusi dalle procedure di appalto per condanne o decreti penali).

- Avere avuto una crescita prevalentemente organica

Come si può partecipare?

1. Registra la tua impresa su www.statista.com. Oppure scarica il form e spediscilo a leaderdellacrescita@statista.com entro il 31 luglio 2020.