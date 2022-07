Torna il lockdown a Wuhan per un milione di persone

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Torna il lockdown a Wuhan. Un distretto alla periferia della metropoli cinese dove il Covid iniziò a diffondersi nei primissimi mesi del 2020 è stato infatti bloccato.

A più di due anni da quel primo lockdown, fatto per contenere quella che allora era una misteriosa polmonite, a quasi 1 milione di residenti del distretto di Jiangxia di Wuhan è stato detto di rimanere nelle loro case e di non uscire se non strettamente necessario.

Tutti i trasporti pubblici sono stati fermati e i luoghi di intrattenimento sono stati chiusi per tre giorni dopo che martedì sono stati trovati quattro casi asintomatici nel distretto. La vita nella città di 11 milioni di persone segnata dalla pandemia era in gran parte tornata alla normalità dopo suo blocco iniziale nel 2020, che ha stabilito un precedente per il modo in cui le autorità cinesi avrebbero gestito le riacutizzazioni in altre parti del paese, con un piccolo focolaio ad aprile e una manciata di casi nell’ultimo mese.

Loading...

La Cina continua ad attenersi alla sua strategia Covid Zero con blocchi, restrizioni ai movimenti e test di massa nonostante sia sfidata come mai prima d’ora, con varianti più contagiose. Il paese ha segnalato 604 casi locali per martedì, in calo rispetto agli 868 del giorno prima.