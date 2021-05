Torna il Luxury Summit: sostenibilità, ripartenza e nuove generazioni

2' di lettura

La sfida della sostenibilità non più rimandabile, lo sviluppo digitale come investimento centrale della ripartenza. Sono alcune delle sfide al centro del Luxury Summit 2021, l'evento del Sole 24 Ore dedicato all'industria del lusso e le sue sfide, in programma dalle 9.30 alle 12.45. Il Summit è in versione interamente digitale e si può seguire gratuitamente in streaming previa registrazione, collegandosi a questo indirizzo.

Rilanciare il made in Italy, far ripartire il sistema Italia post pandemia: è questo il tema che affrontano in apertura Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana, e Cirillo Marcolin, presidente Confindustria Moda. A seguire le presentazioni di Andrea Ruzzi, responsabile Fashion and Luxury Accenture Europa, e di Massimo Curcio, Associate Partner KPMG, sul tema dei nuovi consumi alla luce della digitalizzazione dell'industria e della crescente attenzione per l'ambiente e la responsabilità sociale.

Tornano anche le interviste one to one. Protagonisti: Alfonso Dolce, amministratore delegato Dolce&Gabbana Group, Diego Della Valle, presidente e ad Tod's Group, che interverranno sul tema del made in Italy e della sostenibilità come driver di crescita, e Micaela Le Divelec Lemmi, ceo Salvatore Ferragamo, che si confronterà con Gianmatteo Manghi, ad Cisco Italia, sulle nuove tecnologie a sostegno dello sviluppo delle aziende.

Sarà al Luxury Summit anche Andrea Scarano, country manager Veepee Italia, che interverrà sulla nuova shopping experience cross-canale, e si discuterà anche degli aspetti normativi della sostenibilità e del digitale con Luca Arnaboldi, Senior Partner Carnelutti Law Firm, e con Cosimo Mimmo Solida, ceo di Dedagroup Stealth.

Le nuove frontiere dell'omnichannel saranno al centro di un panel che avrà come ospiti Mariella Elia, cfo Rinascente, Massimo Lo Campo, consulente tecnico Camera Buyer, e Giacomo Santucci, presidente Camera Buyer.