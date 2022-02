Torna il Mobile World Congress: dopo la pandemia punta su sostenibilità e lavoro ibrido

Ascolta la versione audio dell'articolo

A febbraio 2020 la cancellazione del Mobile World Congress a pochi giorni dall’avvio fu una sirena che strillava all’Europa l’inizio di mesi difficili e inediti a causa dell’arrivo del nuovo coronavirus. Due anni dopo torna in presenza, sempre a Barcellona, dopo la formula ibrida e passata in sordina con il posticipo a giugno dell’anno scorso.

Sono attese tra le 40 e le 60mila presenze per quello che sarà uno dei più grandi eventi in persona da inizio pandemia, guastato dalla guerra in Ucraina che ha comportato la cancellazione del padiglione russo e di una serie di aziende del Paese che non saranno presenti, ha spiegato il Gsma, perché colpite dalle sanzioni.

Si vedrà come questi due anni hanno impattato sul lato dell’offerta tecnologica. «La connettività non è mai stata importante, e vitale, come adesso - spiega Carolina Milanesi, analista di Creative Strategies -. Finalmente il 5G sembra qualcosa di reale, quando già c’è chi parla di 6G (Nokia dovrebbe mostrare qualcosa in tal senso, ndr), non tanto per i consumatori ma per quello che abilita in ambito iOT, auto a guida autonoma, smart cities. Questo dà più valore agli operatori e a chi fa cloud. L’eccitazione chiaramente sarà più sulle applicazioni. Un mondo che va da Nft, criptovalute e metaverso».

Una parola che tornerà spesso sarà “ibrido”, a connotare la fragilità di questo momento ma allo stesso tempo qualcosa che rimarrà a lungo, anche nel dinamico mondo degli eventi tecnologici dove «mi aspetto che la frequenza dei briefing in presenza non sarà la stessa di prima della pandemia: resterà la presenza dove il contatto con il prodotto fa la differenza», continua Milanesi.

«Il lavoro ibrido è un grande driver - conferma Roberta Cozza di Gartner -, mi aspetto più webcam intelligenti e auricolari. I vendor di Pc e Microsoft inoltre lavorano nella direzione di una maggiore produttività e interoperabilità tra device, come il “better together” di Android».