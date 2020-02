Torna il Motor Valley Fest, per celebrare l’eccellenza della “Terra dei motori” di Danilo Loda

1' di lettura

Si terrà da 13 al 17 maggio la seconda edizione del Motor Valley Fest, nato per celebrare l'Emilia Romagna conosciuta anche come la “Terra dei motori”. Quattro intensi giorni costellati da una serie di eventi per le famiglie e per i turisti italiani ed internazionali, per chi ama le auto sportive, la storia, il collezionismo a due e quattro ruote, l'arte, la cultura e il buon cibo.

E in occasione di Motor Valley Fest, UNRAE - Sezione Veicoli Industriali e Autopromotec incontreranno 1.000 studenti per parlare delle opportunità lavorative e formative offerte dal settore automotive, che secondo le stime, nei prossimi tre anni, avrà bisogno di 20.000 conducenti professionali e 5.000 tecnici specializzati.