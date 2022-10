Torna “Notte della Moda”, 30 istituti aprono le porte per far conoscere i mestieri del settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Saranno oltre le 40 le città e 30 gli istituti di tutta Italia che il 7 e l’8 ottobre ospiteranno la “Notte della Moda”, evento organizzato da Confindustria Moda con Rete TAM, la rete nazionale a cui aderiscono 100 istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e Moda in tutta Italia, per far conoscere l’offerta delle scuole.

Roma, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, ma anche Catania, Cagliari, Bergamo, Salerno, Caserta, Catanzaro, sono alcune delle città che ospiteranno l’iniziativa, con sfilate, laboratori, fashion talks, mostre, spettacoli e tour guidati: «Per l'industria italiana della Moda e dell'Accessorio la formazione è una sfida da affrontare con la massima urgenza - commenta Paolo Bastianello, presidente del Comitato Education di Confindustria Moda -. Abbiamo un fabbisogno di competenze che, ad oggi, il sistema educativo non riesce a soddisfare appieno. Nonostante gli indubbi passi avanti fatti negli ultimi anni, persiste infatti un mismatch fra la domanda del mercato del lavoro e l'offerta formativa del nostro sistema, che iniziative come le Notti della Moda mirano a contrastare». « È fondamentale riuscire a creare un dialogo fra il sistema educativo e le imprese di ogni territorio, in modo da contrastare in maniera concreta la disoccupazione giovanile, ridurre la dispersione scolastica e creare valore per tutti coloro che investono e credono nel nostro progetto, famiglie e imprese», dice Roberto Peverelli, presidente Rete TAM.

Vai al programma di Notte della Moda 2022