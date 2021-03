Torna online IoLavoro e guarda agli skills digitali

1' di lettura

Conto alla rovescia per l’edizione digitale con la principale job fair italiana, IoLavoro, organizzata dalla Regione Piemonte e arrivata all’edizione numero 55. L’appuntamento è per il 12 e il 13 maggio per un evento su piattaforma digitale. Tema dell’edizione saranno gli skills digitali in risposta al processo di forte digitalizzazione in atto nel mondo del lavoro.

Le aziende interessate a partecipare e a presentare la propria richiesta di personale possono già registrarsi sul portale www.iolavoro.org. Nel 2020 la prima edizione digitale ha registrato oltre 5mila partecipanti, 1.500 i video colloqui effettuati per quasi 5mila posizioni lavorative, 130 i webinar tematici.

