Torna il Prime Day per Amazon: le offerte, gli sconti e gli oggetti più venduti

Dopo il successo dell'edizione 2020, è di nuovo tempo di Prime Day per Amazon. La classica due giorni dedicata alle offerte per i clienti abbonati al servizio Prime è in corso e si chiudere domani 22 giugno, dopo 48 ore di sconti che riguardano un po' ogni settore.

Lo scorso anno il Prime Day ha visto un vero e proprio boom per le piccole e medie imprese: i partner di vendita hanno superato in tutto 3,5 miliardi di dollari di vendite durante i due giorni, facendo segnare un +60% rispetto al 2019, complice – probabilmente – la pandemia, che ha reso l'eCommerce ormai un'abitudine per molti. Va detto che proprio lo scorso anno, l'evento è stato spostato ad ottobre, a causa della pandemia che durante la primavera ha messo a dura prova un po' tutti i paesi occidentali.

Come detto, le offerte sono veramente molte e trasversali a ogni mercato. Solitamente, i risultati di questa due giorni mettono in evidenza una tendenza abbastanza netta: i prodotti tecnologici sono quelli più venduti. Lo scorso anno, complice il momento, i tre prodotti più venduti in Italia furono i seguenti: FIFA 21 per PS4 (il videogioco era uscito da pochi giorni), le capsule caffé Borbone Respresso e le mascherine FFP2 Jiandi.

Gli sconti e le tecnologie

Tornando al settore tecnologico, fra le offerte di quest'anno emergono sconti interessanti in fatto di smartphone, come nel caso del Samsung Galaxy S21+ 5G o di OnePlus Nord. Ma un po' tutti i marchi, da Oppo a Xiaomi, offrono device a prezzo di saldo.Sconti importanti anche su computer (fissi e notebook), monitor e stampanti. Buone proposte anche per chi è in cerca di un monopattino elettrico, con Segway Ninebot che sconta un paio di modelli. Ma è un'occasione buona anche per chi è in cerca di elettrodomstici (dal frigorigero alle lavastoglie), con scontistiche che arrivano anche al 40%.

Offerte per tutti



Ce n'è per tutti i gusti, insomma. Non a caso, Amazon ha studiato una particolare categoria denominata “offerte a meno di 20 euro”, un modo per dare un'opportunità di acquisto a chi ha budget molto limitati. E si va per soglie di prezzo, con 50, 100, 150 e 200 euro. Oppure si può scegliere per fascia di sconto: dal 10% al 70%.Cos’è Prime e quanto costaGiusto, infine, ricordare cos'è Prime. È il servizio di consegna veloce ideato da Amazon. Chi sottoscrive un abbonamento prime, può godere di spedizioni illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su milioni di prodotti e in 2 o 3 giorni su molti. I clienti Prime residenti a Milano (e nel suo hinterland) e Roma, possono inoltre usufruire della consegna in giornata senza costi aggiuntivi e, grazie a Prime Now, della consegna entro un’ora o all’interno di finestre di 2 ore. L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a 36 euro all’anno o a 3,99 euro al mese e comprende un periodo di uso gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti.