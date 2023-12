Torna lo Speciale Gioielli: analisi, storie d’impresa e novità in edicola il 6 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Saranno in edicola in allegato con il quotidiano mercoledì 6 dicembre le 38 pagine del Rapporto Gioielli del Sole 24 Ore, che torna con il consueto appuntamento pre-natalizio per raccontare il mondo della gioielleria italiana e globale. Un approfondimento che consente in primis un bilancio dell’anno che sta per finire – positivo per le imprese italiane e per i grandi gruppi internazionali – e una valutazione delle criticità in vista del 2024.

Molti i temi analizzati, che interessano l’intero settore, a partire dalle scuole e dalla necessità di formare nuove generazioni di artigiani, per sostenere la domanda di preziosi made in Italy e la crescita delle eccellenze del comparto, che ha un export dell’80%.

Tanti, poi, i racconti su aziende e marchi storici, protagonisti del mondo della gioielleria e dell’alta gioielleria, come Bulgari e Chanel, che hanno fatto importantissimi investimenti in Italia; ancora più numerose le storie di imprese di dimensioni più contenute, ma conosciute a livello globale per unicità del design e qualità della manifattura. Accanto a un bilancio del 2023 sul fronte delle aste, molte le curiosità su piccoli marchi emergenti, sostenuti da iniziative sul fronte della distribuzione (come gli spazi dedicati in Rinascente Duomo) e della promozione (si parla ad esempio del ruolo della piattaforma TA-DAAN e degli artigiani – soprattutto donne, a dire il vero – che si possono far conoscere grazie al canale digitale).

Da segnalare, inoltre, il reportage di Laura La Posta dal recente congresso del Cibjo, la confederazione mondiale della gioielleria, che si è svolto in ottobre a Jaipur, in India, al centro del quale c’è stata la sostenibilità, certificando gli obiettivi già raggiunti e quelli da porsi per i prossimi anni, in linea con la visione delle Nazioni Unite. Chiudono lo speciale cinque pagine di vetrine: la prima è dedicata ai profumi e ai cosmetici talmente esclusivi da poter essere definiti dei gioielli, le altre quattro, curate dalla redazione di HTSI, il magazine del Sole 24 Ore diretto da Nicoletta Polla Mattiot, sono dedicate alle novità, soprattutto in vista del Natale.