Torna lo spirito scientifico in Quadriennale

I 95 anni della Quadriennale (1927-2022) sono stati festeggiati ieri: l'anniversario coincide con un cambio di passo nella vita dell'Istituzione e delle sue attività, in una logica di continuo rinnovamento e ampliamento della portata della sua azione già impresso nella precedente direzione. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, presieduto da Umberto Croppi e composto da Lorenzo Micheli Gigotti, Fabio Mongelli, Valentina Tanni, ha deciso di utilizzare l’anno che stiamo vivendo e i prossimi due fino al 2024 per consolidare l'identità di Quadriennale come ente di ricerca sulle arti visive in Italia del XX-XXI secolo e come ente promotore degli artisti italiani nel nostro Paese e all'estero.

Il lavoro di questo triennio seguirà linee di indirizzo precise: mappatura e promozione dell'arte emergente; iniziative di formazione; rapporti stabili di collaborazione con istituzioni all'estero; comunicazione, ricerca e formazione relative al mondo delle tecnologie digitali e di rete. Insomma per i prossimi anni il lavoro non sarà concentrato sulla Quadriennale Arte e sulla mostra. Nel solco delle scelte operate per il precedente triennio, il Cda ha voluto dotare la Fondazione di un direttore artistico, per dare continuità e coerenza alle attività al fine di costruire un'intera gamma di strumenti e servizi con i quali raggiungere gli obiettivi della missione di Quadriennale, con l'attivazione di tutte le leve del suo Statuto.

Il budget

In tempi difficili, il budget della programmazione della Quadriennale di Roma 2022-2024 si mantiene stabile: 1.500.000 €. Inoltre sta ricevendo (2022 -23) 600.000 € per i suoi 95 anni (con riferimento al 150° di Roma Capitale, dalla “Struttura di missione per gli anniversari nazionali e la dimensione partecipativa delle nuove generazioni” della Presidenza del Consiglio). Altri 180.000 € sono risorse dell'Istituzione. Si tratta di due anni di copertura finanziaria (il bilancio ordinario è di circa 800.000). Il resto dei fondi necessari - rassicura il presidente Umberto Croppi - lo troveranno strada facendo, come è successo anche per il passato quadriennio. È già previsto che la mostra futura slitti dal 2024 al 2025, per effetto della chiusura da Covid del 2020, che ha reso indispensabile un allungamento al 2021 della trascorsa XVII edizione, diretta da Sarah Cosulich (ora Torino alla direzione della Pinacoteca Agnelli) e Stefano Collicelli Cagol. La futura sede del settecentesco Arsenale Clementino consentirà di insediarvi uffici e parte dell'attività solo a partire dal 2025, poiché durante lo stato di avanzamento lavori è stata scoperta la necessità di bonifiche (con piano già approvato: circa 18 mesi di lavori, nello snodo di 4000 mq, tra la Porta Portese e il Tevere). Appare quindi improbabile che per la prossima mostra non sia coinvolta, ancora una volta, la tradizionale sede del Pala Expo di Via Nazionale.

Scopi e ambizioni

Per la prima volta, fatta eccezione per l'ideatore del 1927, il pittore Cipriano Efisio Oppo, il direttore artistico della Quadriennale è un artista. Ma non univocamente, bensì in un'accezione polimorfica, perché Gian Maria Tosatti è anche editorialista/giornalista e organizzatore culturale, con formazione costruita tra Roma, Varsavia (Grotowsky) e New York. Con la cautela dell'addetto ai lavori dal basso “istituzionalizzato”, un Tosatti impegnato tra l’allestimento del Padiglione Italia di Venezia e il rinnovamento dell’istituzione romana, ha cercato di presentare ai giornalisti le anticipazioni possibili ad oggi. Nel suo mandato ha voluto porre l’accento sulla funzione della Quadriennale in quanto Ente di ricerca nazionale, non necessariamente coincidente con la grande mostra ogni quattro anni. Già in passato le principali sfide della Quadriennale erano state affermate e, poi, recentemente ribadite – dallo stesso Croppi e sotto la direzione Cosulich Canarutto – come raccordo, censimento ed indagine sulle arti visive nazionali, al fine di proiettarle meglio nell'agone della competizione internazionale, strutturandole in network (chiamati Q-International e Q-Rated). Poteva essere questo percorso una linea alla quale dare una continuità palese? Sicuramente la semina era stata ricca e sarebbe bello conoscerne i risultati (almeno sul nuovo sito) per ripartire.

Panorama, Quaderni d’Arte italiana, tra online e cartaceo

Gli obiettivi e i contenuti tracciati nella precedente edizione in realtà sembrano tornare – positivamente – in filigrana nella programmazione prospettata da Tosatti in modo estensivo: “mappatura e promozione dell'arte emergente, rapporti stabili di collaborazione con istituzioni all'estero”, con un focus forse più accentuato su “ricerca e formazione relative al mondo delle tecnologie digitali e di rete” e una “Ricognizione sull'arte digitale italiana” per il quale è bandita una borsa di studio da 18.000 euro (scadenza 11 aprile). «Panorama» sarà la mappatura orizzontale della scena artistica attraverso 15 curatori che svolgeranno visite negli atelier degli artisti (30, con cadenza mensile) Per il nord Italia ci saranno Giacinto Di Pietrantonio, Francesca Guerisoli, Paola Nicolin, Roberta Tenconi, Riccardo Venturi; per il centro Lara Demori, Nicolas Martino, Angel Moya Garcia, Marco Scotti, Marco Trulli e per il sud Daniela Bigi, Marcello Francolini, Lorenzo Madaro, Chiara Pirozzi, Alessandra Troncone. Una seconda borsa di studio da 18.000 euro è bandita per una ricognizione del “Panorama dell'arte italiana del XXI secolo” (scadenza 11 aprile).

I «Quaderni d'arte italiana» dedicati al presente del contemporaneo italiano saranno tanto cartacei che online. La redazione e i saggi della rivista trimestrale così intitolata, sotto l'egida della Treccani, si avvarranno anche del ricco patrimonio documentario degli Archivi ArBiQ diretti da Assunta Porciani in corso di avanzata digitalizzazione. La piattaforma e il sito, potenziati, daranno spazio alla produzione degli artisti.