Torna il treno storico Langhe Roero e Monferrato

Il treno storico

Ancora una novità che riguarda i treni storici, in grade rilancio dopo il lungo stop del 2020 imposto dalla pandemia e dai lockdown. Domenica 28 novembre 2021 torna infatti il treno storico sulla Ferrovia delle Langhe -Roero-Monferrato. Il convoglio d’epoca partirà da Torino Porta Nuova alle ore 8,35 con arrivo previsto a Canelli alle ore 10,40 attraversando itinerari di grande fascino tra le pittoresche colline piemontesi che si caratterizzano per gli estesi vigneti.Giunti a Canelli, numerose le iniziative in programma per i passeggeri del treno storico, che potranno raggiungere il centro cittadino celebre per le proprie cattedrali sotterranee, patrimonio mondiale Unesco. Lo comunica la Fondazione Fs

A Canelli tre alternative

Giunti a Canelli, per i viaggiatori del treno storico sono previste tre distinte esperienze esclusive a 360° tra eccellenze enogastronomiche, cultura e produzione vitivinicola.

Esperienza 1: viaggio in treno storico (andata e ritorno), visita guidata alle cattedrali sotterranee Bosca, patrimonio mondiale Unesco con degustazione vini; pranzo in ristorante convenzionato e visita guidata di Canelli.

Esperienza 2: viaggio in treno storico (andata e ritorno), visita guidata alle cattedrali sotterranee Contratto, patrimonio mondiale Unesco, con degustazione vini; pranzo in ristorante convenzionato e visita guidata di Canelli.

Esperienza 3: viaggio in treno storico (andata e ritorno) con visita guidata alle cattedrali sotterranee Contratto, patrimonio mondiale Unesco; pranzo in ristorante convenzionato e visita guidata di Canelli.

Il convoglio sarà formato da locomotiva diesel con carrozze anni 30 “Centoporte” e bagaglino (al fine di massimizzare la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti, Fondazione Fs ha attivato misure e iniziative in materia di prevenzione della diffusione del Coronavirus). Per il viaggio di ritorno, la partenza da Canelli è fissata alle ore 16,40 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 18,50.