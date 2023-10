Torna il volo Cuneo-Roma operato dall’altoatesina Skyalps

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il collegamento diretto con Roma rappresenta una delle tratte aeree più desiderate dai diversi scali aeroportuali italiani. Questa volta è toccato all’aeroporto Levaldigi di Cuneo inaugurare il volo verso la capitale operato dalla compagnia altoatesina Skyalps, con la “benedizione” di Confindustria e di tutte le categorie produttive della provincia, sostenitrici da sempre della necessità di avere uno scalo funzionale nel territorio più a Sud del Piemonte.

La tratta torna operativa dopo un periodo di stop e rientra in un piano di rilancio dell’aeroporto cuneese voluto dall’amministratore delegato Georges Mikhael e dal presidente dello scalo Paolo Merlo. «Si tratta del primo di una serie di tratte che stiamo considerando con l’operatore verso destinazioni italiane e, in futuro, europee» spiega il presidente di Geac. Nelle prossime settimane si insedierà a Cuneo un team di una decina di tecnici specializzati per la manutenzione dei velivoli.

Loading...

«Abbiamo bisogno di un Piemonte connesso con Roma e connesso con l’Europa» ribadisce il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, cuneese d’origine. «Era necessario tornare ad avere un volo su Roma da Cuneo, collegamento che mancava da gennaio 2023 – aggiunge – e che rappresenta un servizio per i piemontesi e una occasione per chi vuol fare business in Piemonte».

Il volo – «molto richiesto dal territorio» come evidenzia il direttore generale dell’Aeroporto, Anna Milanese – opererà quattro volte a settimana con l’obiettivo di diventare giornaliero. Con il vettore SkyAlps l’obiettivo di Geac dunque è creare un network più ampio.