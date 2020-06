Tornano in presenza le assemblee Fiom in Ferrari Incontri su quattro turni nella tensostruttura all’interno dello stabilimento di Maranello, 110 posti a sedere a distanza di sicurezza di un metro e mezzo con percorsi segnati di Ilaria Vesentini

Incontri su quattro turni nella tensostruttura all’interno dello stabilimento di Maranello, 110 posti a sedere a distanza di sicurezza di un metro e mezzo con percorsi segnati

Una bella lezione di democrazia e partecipazione diretta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza in questa fase 3 del Covid-19: è quella che circa 400 lavoratori di Ferrari stanno dando oggi a Maranello, dove sono tornate a svolgersi le prime assemblee sindacali in presenza organizzate da Fiom-Cgil di Modena, a meno di 48 ore dal pessimo spettacolo che i politici italiani hanno dato nella capitale per le celebrazioni del 2 giugno, noncuranti delle norme per lo stato di emergenza nazionale.



«È un momento storico e un esempio di etica e rispetto dei nostri operai e impiegati a fronte dell’indecenza dei nostri politici e delle difficili relazioni sindacali con la proprietà, speriamo sia un ulteriore passo avanti verso la ricostruzione di un confronto diretto, unitario e democratico in Ferrari», sottolinea Alessandro Fili, segretario Fiom Cgil Modena, all’uscita dal secondo round di incontri, sui quattro turni di assemblee indette oggi - dalle 8 di mattina alle 9 di sera - nella tensostruttura all’interno dello stabilimento di Maranello, 110 posti a sedere a distanza di sicurezza di un metro e mezzo con percorsi segnati.

«Tutto viene sanificato tra un’assemblea e l’altra e all’ingresso c’è la disinfezione obbligatoria delle mani», fa notare il segretario Fiom, che conta 11 eletti nella Rsa Ferrari, ma non siede ancora al tavolo con gli altri 33 rappresentanti Fim, Uilm e Fisic firmatari dell'accordo aziendale, sebbene l’emergenza abbia dato un contribuito a livellare le distanze.

Mentre da Roma il segretario nazionale Michele De Palma lancia l’allarme occupazionale in Fca e in tutta la filiera automotive, da Modena la Fiom cavalca la fase 3 del programma Ferrari di ripartenza post-Covid, battezzato “Back on Track”, per coniugare la salute dei quasi 4mila lavoratori e la ripresa delle attività produttive, a fronte di una previsione 2020 in rialzo rispetto ai 3,77 miliardi di euro di fatturato 2019.

In occasione dell’emergenza Coronavirus, Fiom è infatti tornata a sedere nei comitati per la sicurezza e le 8 ore di permessi sindacali al mese dei delegati (come da contratto nazionale, i firmatari dell’accordo Fca-Ferrari ne hanno oltre il doppio) sono salite a 25 ore sino alla fine di luglio per permettere anche alla più antica federazione metalmeccanica di seguire le attività di verifica sui protocolli di sicurezza.



Intanto dal prossimo 9 giugno, in una tensostruttura di 1.000 metri quadrati creata ad hoc nel circuito di Fiorano, uno staff di medici e sanitari riceverà e sottoporrà a test sierologici i 4mila dipendenti di Maranello e i loro familiari, su base volontaria e senza farli scendere dalla vettura. Il secondo stadio del progetto “Back on Track” prevede di estendere l’attività di diagnosi all'intera comunità Ferrari, oltre 18mila persone e i risultati, nel rispetto della privacy, saranno condivisi con la Regione Emilia-Romagna e le autorità sanitarie per contribuire allo studio delle migliori pratiche per la protezione della salute.