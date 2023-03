Tornano i Rolli Days

Aristocratici per un weekend. Due volte all'anno i visitatori possono ammirare decine di palazzi pubblici e privati che dal 2006 sono entrati a fare parte dei beni Patrimonio dell'Umanità Unesco per il loro valore storico, artistico e culturale e per la loro particolare storia di “residenze di rappresentanza” della Repubblica di Genova. Ad attendere i visitatori decorazioni affrescate, stucchi, marmi, arredi d'epoca, architetture affascinanti, ricche collezioni d’arte. L'edizione di primavera 2023, ispirata al rapporto fra le grandi famiglie genovesi e il mare, è in programma fra il 28 aprile e l'1 maggio.

