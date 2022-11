Tornano a viaggiare all’estero le aziende cinesi bloccate dal Covid-19

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’occasione per rimettere il naso fuori di casa è stata l’Eicma, la storica Esposizione Internazionale delle due ruote di Fiera Milano. In pratica, la prima occasione utile per molti gruppi cinesi - ce ne sono una quarantina, e c’è anche un padiglione cinese - di poter tornare a viaggiare in Europa esponendo i loro prodotti dopo un black out di 2 anni e mezzo causato dall’epidemia di Covid-19 . Imprenditori che raccontano la voglia di ripartire dopo le difficoltà affrontate a causa di un’emergenza che sembra infinita con nuovi provvedimenti adottati specie nel Sud-Ovest del Paese.

Il team di Yadea con, al centro, il presidente Jerry Zhou (secondo da destra)

I leader delle moto ecologiche

Sfrecciano dappertutto, in Cina, le motociclette Yadea, un marchio molto conosciuto e amato in tutto il Paese. Jerry Zhou, a dispetto della giovane età, è già il presidente del Gruppo, colosso delle moto cinesi del distretto di Xishan a Wuxi, storico hub industriale della provincia dello Jangsu, a Nord di Shanghai.

Lì si fa sul serio, come ben sanno le aziende italiane che da anni condividono legami forti con un’area che, più a Sud, si allarga fino a Suzhou, l’insediamento più importante del made in Italy in Cina. Non a caso Aska, general manager dell’Europe division, conferma i buoni rapporti con manager e aziende italiane, e sottolinea che «l’importante è mantenere i rapporti con l’estero, perchè la Cina vuol esportare i suoi prodotti migliori e in questo caso, più compatibili con l’ambiente».

La passione per le moto da corsa è alla base degli investimenti di Kove

Il presidente Zhou è venuto di persona a Milano, capo delegazione di un’azienda leader globale nello sviluppo e nella produzione di veicoli elettrici a due ruote tra cui motociclette elettriche, ciclomotori elettrici, biciclette elettriche e monopattini elettrici. Yadea ha venduto prodotti a 60 milioni di utenti in oltre 80 paesi e vanta una rete di oltre 40mila rivenditori in tutto il mondo.

L’emergenza Covid-19 ha interrotto molte cose, non soltanto la catena degli approvvigionamenti. Ma anche lo sviluppo, la possibilità di muoversi e di viaggiare. «Proprio in questi giorni della conferenza Onu Cop27 sul clima ci tenevamo a poter promuovere i nostri prodotti partecipando direttamente all’estero a una manifestazione come questa. Ci tenevamo - diceJerry Zhou - perchè la nostra missione in Cina è contribuire al miglioramento dell’ambiente e della vita delle persone».