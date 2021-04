Tornare in circolo: indirizzi per fare il migliore shopping di design sostenibile

2' di lettura

LenzuoLino è una collezione in edizione limitata di lenzuola e federe Made in Italy per culle e lettini – realizzata da Linificio e Canapificio Nazionale, del Gruppo Marzotto, con i partner Terre de Lin e Lanerossi – in lino di altissima qualità, riattualizzando tecniche antiche. Il progetto è nato per supportare bambini che vivono in condizioni di fragilità economica o in Paesi in guerra, attraverso una raccolta fondi organizzata con The Circle Italia Onlus, a favore di Bambini Cardiopatici nel Mondo A.I.C.I Onlus e di Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus. LenzuoLino è acquistabile su www.lanerossi.it , oppure effettuando una donazione attraverso i canali delle associazioni (il completo per culla costa 110 €, quello per il lettino 150 €).

Fondato nel 2006 a Barcellona dalla designer italiana Lucia Bruni, in pochi anni l'atelier www.lucirmas.com è diventato un'eccellenza nel design del vetro sostenibile. Grazie alla tecnica dell'upcycling, bottiglie di vetro si trasformano in prodotti progettati per vivere a lungo. Bicchieri, lampade, piatti e vassoi sono realizzati a mano e presentati in un packaging sostenibile.

Vecchie reti sintetiche perse nei mari greci dai pescherecci, e considerate tra i rifiuti più pericolosi per pesci e mammiferi, oggi diventano sculture digitali stampate in 3D. È il progetto Second Nature di The New Raw , lo studio di ricerca e design con sede a Rotterdam fondato nel 2015 dagli architetti Panos Sakkas e Foteini Setaki. Stoviglie e mobili colorati prendono la forma di conchiglie e coralli.

Tutto comincia nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018, quando la Tempesta Vaia spazza via intere vallate nelle Dolomiti e abbatte circa 42 milioni di alberi. Grazie a Vaia Wood larici e abeti spezzati si trasformano in amplificatori naturali: cubi dalla forma elegante, disegnati da Giorgio Leonardelli, Gabriele Tonelli, Motter e Alice Tonelli, che trasmettono suoni caldi e profondi. Per ogni prodotto venduto, il brand pianta un albero (54 €).