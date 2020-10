Tornare alla natura: la nuova Eye/LOEWE/Nature Composta da capi tecnici, la collezione è una selezione, sempre più ampia, di capi pensati per gli amanti delle attività all'aperto: parka, giacche a vento, felpe, maglioni, camicie, magliette, scarpe da trekking ed accessori

Un uomo capace di sognare che non rinuncia per questo ad esser pragmatico. Che soprattutto ama l'avventura, di ogni tipo, e predilige le attività all'aria aperta. Si inspira a questa visione la collezione Eye/LOEWE/Nature, composta da capi tecnici con cui immergersi proprio nella natura. Arrivata alla quarta stagione, infatti, la Eye/LOEWE/Nature è una selezione, sempre più ampia, di capi pensati per gli amanti delle attività all'aperto: parka, giacche a vento, felpe, maglioni, camicie, magliette, scarpe da trekking ed accessori.

«Il momento particolare che stiamo vivendo mi ha fatto riflettere, con rinnovato interesse, sul rapporto uomo-natura e su ciò che possiamo fare per ridurre al minimo il nostro impatto sull'ambiente. Per questo motivo, la collezione Autunno/Inverno 2020 scommette sul riciclo. Mi piace molto l'idea di dare nuova vita a materiali precedentemente utilizzati, in un flusso che mi ricorda il continuo divenire della creatività. Il riutilizzo di materiali già esistenti, inoltre, contribuisce a conferire unicità ad ogni pezzo, un aspetto caratterizzante che rispecchia anche il mio interesse per l'artigianato», spiega designer di Loewe: Jonathan Anderson designer di Loewe e fondatore anche del brand J.W.Anderson.

La collezione ha un'ispirazione militare che si manifesta nei materiali, nei motivi camouflage e nelle forme per cui ad esempio si trovano parka, maglie e felpe con cappucci e tasche applicate, bermuda e pantaloni cargo. «Abbiamo riutilizzato le tende militari per creare questi capi, ognuno diverso dagli altri. Abbiamo cucito insieme scampoli di camicie di flanella a quadri già esistenti per creare una serie di camicie completamente nuove. La filosofia del riciclo, inoltre, ha ispirato anche gli accessori, come nel caso della borsa convertibile creata con i tessuti delle giacche militari mimetiche o in quello delle borse ricavate dalle felpe di pile», aggiunge.

L'attenzione per le tematiche ambientali permea l'intera collezione (per ogni capo venduto Loewe donerà 15 euro a cause ambientali). «Per le t-shirt, le felpe, le giacche e gli abiti da lavoro abbiamo utilizzato cotoni organici o cotone riciclato proveniente da scarti aziendali. Il poliestere dei maglioni, invece, è stato ricavato da bottiglie di plastica riciclate. Attenta alle forme ed ai colori, la collezione è organica e pratica, con qualche sprazzo di colore per un effetto vagamente psichedelico valorizzato anche dal logo a forma di occhio, stampato o ricamato. Capi in Gore-Tex ed una serie di accessori tra cui calzini, cappelli e stivali completano la collezione, ponendo ulteriormente l'attenzione sulla funzionalità», conclude Anderson. La collezione sarà disponibile a partire dal 29 ottobre.