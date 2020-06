Tornare alla normalità e gestirla ridando ossigeno alle startup Si terrà venerdì 19 giugno interamente online l’Open Innovation Summit 2020, l’evento annuale organizzato da Digital Magics in collaborazione con 24 ORE Eventi

Si terrà venerdì 19 giugno interamente online l’Open Innovation Summit 2020, l’evento annuale organizzato da Digital Magics in collaborazione con 24 ORE Eventi, che ha l’obiettivo di fare il punto su come l’innovazione digitale stia contribuendo alla crescita dell’economia nel nostro Paese. L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze sociali economiche e tecnologiche hanno influenzato anche il settore dell’Open Innovation, che è chiamato a interrogarsi su come declinare il concetto di «New Normal» all’interno dell’ecosistema dell’innovazione, dove la tecnologia sarà fondamentale per supportare le aziende nelle loro nuove modalità di fare business. A partecipare spiccano molti rappresentati delle istituzioni, dell’ecosistema dell’innovazione, delle aziende, degli investitori, degli incubatori e delle start up italiane-. Tra loro Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica, Davide Dattoli, fondatore e Ceo di Talent Garden, Luigi Gubitosi, vicepresidente Confindustria, e Gianpaolo Manzella, sottosegretario allo sviluppo economico del Mise. Si confronteranno sui temi chiave come il coinvolgimento del Governo e le sue modalità di dare supporto al settore delle startup: potente, variegato e fondamentale per la ripresa, ma al contempo fragile. «Questa edizione – dice Layla Pavone Chief Innovation Marketing e Communication Officer– si colloca in un particolare momento storico del sistema Paese che deve pensare a un consistente e concreto piano di rilancio che ponga come priorità gli investimenti nel digitale e nell’innovazione tecnologica che decine di migliaia di startup e PMI innovative stanno sviluppando».