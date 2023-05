Tornare ai parametri ci condannerà a crescere poco e male

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Trent’anni fa la Comunità economica europea si trasformò in Unione europea e in vista della moneta unica furono stabiliti i parametri di Maastricht come condizioni per l’ingresso nell’euro. All’epoca in Europa la media del rapporto debito/Pil era al 60 per cento. La futura Banca centrale avrebbe avuto il compito di tenere l’inflazione al 2 per cento. La crescita strutturale di lungo termine fu prevista al 3 per cento. Pertanto, il Pil nominale fu previsto crescere al 5% all’anno. Da qui fu derivato il tetto al deficit pubblico totale al 3 per cento. Infatti, per mantenere fermo al 60% il rapporto debito/Pil, con un Pil nominale che cresce al 5% basta garantire che il deficit sia al 3% del Pil (il 5% del 60% fa 3%). Questo criterio “aritmetico” era totalmente avulso da almeno due fondamentali di teoria economica.

1

Loading...

Non distinguendo tra spesa corrente e investimenti pubblici, si poteva avere un Paese con zero investimenti e 3% di deficit dovuto a spesa corrente e un altro Paese con zero deficit corrente e 3% di deficit dovuto tutto a investimenti. Entrambi avrebbero aritmeticamente rispettato Maastricht. Ma anche un bambino avrebbe capito che le prospettive di crescita strutturale di quei due Paesi sarebbero state totalmente diverse. Il tetto al deficit totale del 3% non avrebbe quindi garantito, neanche aritmeticamente, che il rapporto debito/Pil sarebbe rimasto fermo al 60% in entrambi i Paesi. Nel primo il rapporto sarebbe aumentato, nel secondo sarebbe sceso.

2

La stabilità del Debito è garantita se il rapporto debito/Pil resta fermo nel tempo, indipendentemente dal livello già raggiunto del rapporto. Se un Paese ha un rapporto del 50% che è previsto crescere al 100% il suo debito non è sostenibile. Se un Paese ha un rapporto al 150%, ma è previsto che scenda, il suo debito è sostenibile. Tutto questo è anche indipendente dalla velocità di crescita o di riduzione dello stesso rapporto debito/Pil. Certamente se la crescita prevista del rapporto è molto forte il giudizio di insolvibilità arriverà in tempi rapidi e con reazioni più violente. Ma se si forza la discesa del rapporto si va a incidere sulla crescita potenziale e si rischia di avvitarsi.