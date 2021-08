«Tornare in presenza significa assaporare lo spirito dell’università»

2' di lettura

«Centralità dello studente, attrattività internazionale e sostenibilità. Lungo queste direttive si sta muovendo il rettorato di Tiziana Lippiello, sinologa e prima donna alla guida dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in carica fino al 2026.

Quali sono le priorità del suo mandato?

Intendo promuovere la centralità dello studente nella vita universitaria: rafforzare servizi e opportunità di studio, diritto allo studio, residenzialità, mobilità internazionale. Altro punto è l’attrattività internazionale di Ca’ Foscari: lavoriamo per rafforzare ulteriormente il reclutamento internazionale dei migliori docenti e ricercatori, sviluppare una ricerca altamente competitiva e ottenere finanziamenti internazionali. Impegno nel campo della sostenibilità in tutte le sue declinazioni.

Per gli studenti non è facile abitare a Venezia.

La permanenza nel cuore della città degli alunni è un elemento strategico per lo sviluppo di Venezia. Stiamo lavorando molto per migliorare l’offerta di servizi residenziali, anche in collaborazione con istituzioni e realtà cittadine. A settembre apriremo la residenza nel Campus Economico di San Giobbe con 229 posti letto. Stiamo completando il nostro terzo studentato a Mestre, nel Campus Scientifico, pronto verso la metà del prossimo anno.

Quali nuovi corsi di laurea e master verranno attivati?

Partirà il corso di laurea in Hospitality innovation and e-tourism, primo professionalizzante con competenze digitali, culturali e manageriali. È un corso interdisciplinare, interamente in inglese. Per il post lauream, cinque nuovi master: Scrittura e comunicazione politica; Comunicazione interculturale; Direzione, coordinamento e management dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari; Contemporary Art of the Arab World; Filosofia e storia della scienza e della tecnologia.

Come garantirete gli scambi internazionali?

La mobilità studentesca deve poter riprendere, ovviamente in condizioni di sicurezza. Abbiamo stanziato 500mila euro a integrazione delle borse di mobilità Erasmus che, a causa della riduzione del fondo ministeriale e nuove regole del programma Ue, risultavano significativamente diminuite.