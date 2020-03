«Tornate a casa, ci infettate!» Turisti e non residenti nel mirino in tutta italia

Valtournenche: non dividiamoci tra residenti e non

Prova a gettare acqua sul fuoco Jean-Antoine Maquignaz, sindaco di Valtournenche, comune in provincia di Aosta. «In questo momento non bisogna creare fratture all’interno della nostra comunità. Non si può dividere il paese tra residenti e turisti, occorre restare uniti per superare l’emergenza», ha dichiarato il sindaco in merito alle polemiche sorte per la presenza di villeggianti - soprattutto lombardi - nelle seconde case della Valle d’Aosta. «Quelli che sono arrivati qui - aggiunge -, magari da una decina di giorni, adesso non possono certo andarsene. Non condivido le dichiarazioni di qualche sindaco, ci sono state delle esagerazioni». In merito a tensioni tra turisti e residenti il sindaco precisa: «La situazione è sotto controllo, ci sono viveri per tutti».

Liguri ai turisti: “Tornatevene a Milano”

Ha fatto il giro del web uno scambio di insulti tra due donne sulla spiaggia di Monterosso, alle Cinque Terre. «Tornatevene a Milano» ha urlato un’anziana a una mamma con due bambini. Momenti di tensione anche a Rapallo e a Santa Margherita Ligure, tradizionalmente mete di turisti lombardi.

Proprio a Santa Margherita, la notte di venerdì 13 marzo sono scesi dai treni alcuni residenti lombardi per riaprire le seconde case. Una volta a casa, hanno acceso le luci e così sono stati denunciati dai cittadini che hanno chiamato la polizia locale.

Intanto a La Spezia il sindaco Pierluigi Peracchini ha vietato l’accesso, con un’ordinanza in vigore da mezzanotte del 16 marzo fino allo stesso orario del 3 aprile, a «sentieri e scalinate, se non per motivi di rientro nelle proprie abitazioni. Con questa ordinanza – ha aggiunto - otterremo l’effetto di poter concentrare i controlli nel centro e nelle periferie». A Bordighera il sindaco valuta di chiudere la passeggiata sul mare.

La Sardegna schiera i forestali

In Sardegna, dove è ancora forte l’indignazione sul web per la “continentale” che ha fatto un pic-nic in spiaggia a Palau postando il video (divenuto poi virale), sinistra e indipendentisti chiedono un provvedimento per far partire i “forestieri”. Il primo cittadino di Sassari ha espressamente vietato l’attività di jogging, su tutto il territorio comunale.