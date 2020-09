Tornelli misura-febbre la nuova frontiera di Saima sicurezza

La soluzione del tornello misura-febbre è già stata sperimentata in un istituto tecnico di Arezzo in occasione degli esami di maturità, quando gli studenti di quinta sono rientrati in classe per sostenere l’orale, e ha dato prova di corretto funzionamento. «Adesso stiamo testando anche un dispositivo di tracciamento, in pratica un braccialetto con tecnologia Tag che vibra quando uno studente non rispetta la distanza di sicurezza e si avvicina troppo a un altro», spiega il manager.

Grazie anche ai nuovi prodotti, Saima punta a consolidare quest’anno il fatturato 2019, per poi riprendere a crescere del 5-10% nel 2021. Di recente l’azienda si è assicurata una commessa da due milioni per la fornitura dei tornelli della metropolitana di Varsavia e ora sta cercando di entrare sul mercato cinese. «Esportiamo il 20% – aggiunge Moretti – e adesso il nostro obiettivo è incrementare il fatturato estero. Il mercato potenziale, grazie anche ai nuovi prodotti anti-Covid, è enorme, a partire da Germania, Spagna, Stati Uniti dove stiamo pensando di aprire un ufficio di distribuzione in New Jersey».