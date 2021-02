Torniamo a formare la classe dirigente

La situazione in cui versano, in Italia, i “poteri” della tripartizione cara a Montesquieu, non può essere sottaciuta nell’analisi delle cause che ciclicamente portano l’opinione pubblica italiana a “investire” sull’idea dell’uomo forte a cui chiedere la taumaturgica soluzione dei tanti problemi che affliggono il nostro Paese, a cominciare dal debito pubblico: guardare unicamente agli effetti e ignorare le cause non potrà che generare illusorie scorciatoie.

Un uomo, per quanto illuminato, non può in tempi brevi disboscare una giungla costruita, negli anni, dai portatori di mediocrità, alcuni dei quali, peraltro, ancora influenzano le scelte pubbliche, tanto da essere necessari interlocutori anche degli uomini “migliori”.

La non semplice creazione di un sistema Paese efficiente ha certamente bisogno di persone illuminate, ma, ancor di più, necessita di credere e investire nella formazione di una classe dirigente – composta da uomini e donne – che emerga a seguito di una selezione che, ripartendo dall’etica della leale competizione e del “bene comune”, possa ridare dignità al lavoro e rimettere al centro il rispetto delle regole affinché le massime cariche pubbliche siano prerogativa di persone capaci e preparate, mettendo al bando chi non rispetti le regole e chi presenti impietosi deficit di capacità tecniche, competenze o morali («un cittadino ateniese… soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private…»).

Da ultimo, val la pena ricordare che, ove nasca davvero un governo formato da ministri effettivamente competenti e votati al perseguimento dell’interesse generale, è auspicabile una positiva ricaduta su tutte le scelte da effettuarsi, modificando, a esempio, sistema e logiche in tutte le nomine che discendono direttamente dalle componenti governative: sarà davvero possibile un cambiamento così profondo nel costume politico e istituzionale del Paese? Siamo davvero sicuri che tutti i soggetti che, oggi, si dichiarano pro governo siano disponibili a fare più di un passo indietro rispetto a ieri?

Qualche dubbio pare lecito, posto che anche il governo dei migliori, ove effettivamente nasca, deve ottenere una investitura parlamentare e comunque passare dalle deliberazioni di questo Parlamento, con questi rapporti di forza tra i gruppi e con gli interessi specifici di cui ciascuno è portatore.