Torniamo al lei: il tu è solo finzione di parità

Sotto la data del 12 maggio 1869, il Journal dei de Goncourt annota: «Questa sera, in fondo alla serra della principessa [Mathilde, figlia di Gerolamo Bonaparte], Flaubert si rivolge con il lei (nel testo francese: vous) a Madame Sand, che, rispondendogli, si lascia scappare un tu. La principessa ci lancia un’occhiata. È il tu di un’amante o di una che fa la commedia?».

La malizia mondana, il tono salottiero, non impediscono di cogliere l’importanza del pronome. Il tu è protagonista dell’episodio, e suscita la capricciosa alternativa della principessa e il gusto narrativo dei diaristi. Non era il tu del banale e quotidiano “tutoyer”, ma un tu carico o sospettato di complice intimità.

Appunto, il remoto 1869, quando i pronomi conservavano un profondo significato, ed esprimevano rapporti personali o distinzioni di classi sociali. Un significato ormai sepolto e perduto. Il tu conosce, e accresce di giorno in giorno, un’espansione inflattiva. Si dà nei negozI, su tram e treni, in luoghi di lavoro, in cene di accomodata borghesia, in circoli marini e fluviali, insomma dovunque non ci sia lo schermo insuperabile di un’autorità o di una scala burocratica. Il tu, timido e fantasioso, della contestazione studentesca ha ormai l’aria del riguardo più vigile e accorto. Non fu il principio, e se ne sta sereno in archivio fra i ricordi di gioventù.

Così sciolto e diffuso, irriflesso e nativo, il tu ha finito per sciupare e perdere ogni nascosta intimità, e conserva a fatica raro significato di fiducia o affetto o stima reciproca (ignora lo spettatore se i cattedratici tedeschi, come si leggeva in loro memorie, celebrino ancora la festa del tu). Il tu espansivo simula eguaglianza e finge parità proprio dove il solco sociale o economico è più profondo e incolmabile. C’è l’ingannevole tu, ma, al di sopra o al di sotto, si agitano rancori e invidie e odi, come soffocati, e perciò resi sordi e cupi, dalla parvenza grammaticale. Bene spesso dietro il tu, e quasi nascosto dal pronome egualitario, c’è un “servitore senza livrea”, il quale si lascia prendere da coloro che – diremo col quattrocentesco Alberti – «godono essere accerchiati da molti assentatori».

Chi abbia gusto d’anedottica, può anche rammentare che, svolgendosi l’assiduo carteggio tra Benedetto Croce e Karl Vossler fin dal 1899, soltanto nella lettera del 13 settembre 1908 il filosofo italiano «si permise di passare dal voi al tu, passaggio che è più facile compiere in iscritto».