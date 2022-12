Toro - Turismo enogastronomico fra Valpolicella e Molise

Primo segno di terra dello Zodiaco e amante della vita nella sua accezione più rilassata, il Toro è alla costante ricerca della bellezza soprattutto per quanto riguarda i piaceri più semplici, come il buon cibo e il buon bere. Tante le opzioni disponibili ma un tour enogastronomico in Valpolicella, lungo la Strada del Vino e attraverso le colline terrazzate che segnano il paesaggio di piccoli centri come Fumane e Negrar può essere l'idea perfetta. Non siete appassionati di vino? Si scende a Sud per un tour rigenerante all'insegna delle mele antiche Melise e della vita contadina fra apiari e animali: è la proposta buona per tutte le stagioni di Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice, borgo in provincia di Isernia nato da ex stalle abbandonate.

