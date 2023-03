Torre piloti di Genova, in appello tutti assolti

E, in effetti, una delegazione di familiari della strage ferroviaria di Viareggio (Lucca), del 29 giugno 2009, con le onlus Il Mondo che vorrei ed Assemblea 29 giugno, è stata presente alla sentenza d’appello bis a Genova, in segno di solidarietà ai familiari delle nove vittime e per sostenere Adele Chiello. Rappresentanti della delegazione hanno definito «vergognosa» la sentenza genovese.

Assolti l’ammiraglio e i tecnici

Nel dibattimento sulla collocazione della Torre piloti, è stato assolto, in primis, l’ammiraglio Felicio Angrisano, già comandante della Capitaneria di porto di Genova (lo era nel momento del crollo), ed ex comandante generale (successivamente) delle Capitanerie.

Angrisano, al pari degli altri imputati, è stato assolto con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Invece il sostituto procuratore generale, Enrico Zucca, aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi per l’ammiraglio; ma anche la condanna a un anno per Angelo Spaggiari, strutturista (che in primo grado era stato condannnato un anno e sei mesi), Paolo Grimaldi (due anni in primo grado ) e Mario Como, strutturista (1 anno e 6 mesi).

Zucca aveva chiesto anche la conferma della condanna a un anno per Giovanni Lettich, della Corporazione piloti, e l’assoluzione per Fabio Capocaccia, ex commissario del Comitato autonomo portuale (cha aveva avuto una condanna a due anni in primo grado).

Le accuse erano omicidio colposo e disastro colposo. Gli imputati sono stati difesi, tra gli altri, dagli avvocati Enrico Scopesi, Sabrina Franzone, Giuseppe e Chiara Sciacchitano, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Emanuele Olcese e Pietro Bogliolo.