Torri, Cellnex al maxi aumento per lo shopping Uk Pronta l’acquisizione di Arqiva per 2 miliardi di sterline

Cellnex, il gigante spagnolo delle torri controllato dai Benetton, acquisirà nel Regno Unito la divisione telecomunicazioni di Arqiva per un corrispettivo totale di 2 miliardi di sterline. Con questa operazione la società (di cui ConnecT, società veicolo controllata da Edizione attraverso Sintonia, detiene il 29,9%) raggiungerà un totale di circa 53.000 sedi nei 7 mercati europei in cui opera.

Il finanziamento dell'operazione deriverà dalla combinazione di un prestito sindacato per 2.000 milioni di sterline e liquidità in cassa. Inoltre, anche per supportare il finanziamento di altri progetti in portafoglio, Cellnex ha approvato il lancio di un aumento di capitale completamente sottoscritto per 2,5 miliardi di euro.

La chiusura dell'operazione - soggetta alle autorizzazioni delle autorità

della concorrenza - è prevista per la seconda metà del 2020.