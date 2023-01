Torri, ex manicomi, conventi e caserme, bando aperto per trovare gestori

Nel Lazio la ex Casa cantoniera ‘Il Colle' a Terracina in provincia di Latina.In Basilicata i beni che potranno essere presi in concessione per realizzare attività produttive o culturali sono due. SI tratta dell'ex Casa cantoniera di Irsinia a 50 chilometri da Matera e che costeggia gli antichi tratti ferroviari identitari del sistema dei trasporti nell’Italia meridionale e l’ex Casello ferroviario a Montescaglioso.

Tre i beni messi a bando in Sicilia tra Agrigento e Palermo. Nel primo caso si tratta del compendio immobiliare, noto come “Convento ed ex Carcere di San Vito”, localizzato nel cuore della città. Il complesso, la cui costruzione venne avviata nel 1432 (Convento), è stato nel tempo ampliato, per rispondere alle necessità degli usi cui venne destinato. In virtù della sua localizzazione, l’immobile, ben si presta ad essere adibito a funzioni turistico-ricettive o didattico-culturali.

A Palermo c’è la ex Casa dei matti, ossia il compendio ex manicomio e carcere militare, situato nelle immediate vicinanze del centro storico, vicino al Palazzo dei Normanni, alla cittadella Universitaria e al Parco D’Orleans. L’edificio, la cui costruzione risale al XVIII secolo, nel tempo venne adibito a convento, istituto psichiatrico (Real Casa dei Matti), e carcere militare; oggi in disuso, l’immobile versa in stato di abbandono e necessita di consistenti interventi di riqualificazione. E sempre nel capoluogo siciliano l’ex Istituto di geofisica mineraria, Palermo ex istituto di geofisica mineraria, già denominato Palazzo Ventimiglia, in passato adibito a sede dell’Istituto di geofisica mineraria dell’Università di Palermo. In Sardegna, a Siniscola, si cercano gestori per il Faro di Capo Comino in un «contesto paesaggistico di grande interesse». Il compendio immobiliare, costruito nel 1903 ed attivato dalla Regia Marina nel 1925, è costituito da due distinti corpi di fabbrica ed un'ampia area scoperta di pertinenza.

In Abruzzo il bene che lo Stato intende affidare in concessione è l’ex Caserma De Amicis, situata nel centro storico del Comune di Sulmona, nel nucleo più antico della città. La caserma, quasi interamente isolata da altri edifici, è stata realizzata in un ex convento edificato intorno al 1200 e successivamente modificato, a seguito dei gravi danni riportati con il terremoto del 1464 e quello ancor più disastroso del 1703. «La struttura oggi presente ha subito consistenti modifiche e successive ristrutturazioni che – si legge nel bando – ne hanno profondamente mutato la conformazione, rendendo poco riconoscibili gli elementi storico-architettonici originari».

Affidamento in uso gratuito e tempistiche

A chiudere il cerchio dei beni che lo Stato mette a disposizione per la realizzazione di attività economiche o altri progetti in cui la valorizzazione si sposa con il rilancio e i principi di economia sostenibile c’è , in Calabria, il compendio denominato ex case popolari a Limbadi. E in Umbria l’ex Teatro sociale di Amelia, costruito come primo impianto alla fine del XVIII secolo, situato nel centro storico della città in Provincia di Terni. Per partecipare al bando tutti gli interessati hanno tempo sino alle 12 del 15 maggio. Questa è la scadenza fissata per la presentazione delle offerte. La selezione avverrà non partendo da una base d’asta, ma dall’offerta economicamente più vantaggiosa e in cui si terrà conto anche del progetto e del piano di recupero e valorizzazione.